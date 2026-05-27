El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en Emily en Paris, falleció a los 69 años luego de enfrentar un agresivo cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa también conocida como mal de Charcot.

La noticia fue confirmada por sus hijas a través de un comunicado difundido en medios internacionales, en el que señalaron que el intérprete sufrió un cuadro “repentino y severo” de la enfermedad.

En la popular producción protagonizada por Lily Collins, Deny dio vida a Louis de Léon, director ejecutivo de la firma de lujo JVMA y padre de Nicolas de Léon, personaje clave en una de las principales tramas desarrolladas durante las temporadas tres y cuatro de la serie.

Aunque alcanzó notoriedad global gracias a la ficción de Netflix, Pierre Deny ya contaba con una extensa trayectoria artística en Francia desde la década de 1980, con participaciones en cine, teatro y televisión.

Uno de sus personajes más recordados en la televisión francesa fue Renaud Dumaze en Demain nous appartient, producción en la que trabajó durante varios años y en la que superó los 300 episodios.

Además, integró el elenco de otras reconocidas producciones francesas como Sous le soleil, Une femme d’honneur, Julie Lescaut, Camping Paradis y Cinq soeurs.

Tras conocerse su fallecimiento, colegas y seguidores expresaron mensajes de despedida en redes sociales. La cantante y actriz Sylvie Vartan recordó a Deny como una persona “generosa, sensible y con gran sentido del humor”.

Asimismo, fanáticos de Emily en Paris lamentaron la partida del actor en distintas plataformas digitales y destacaron el impacto de la ELA, enfermedad que afecta progresivamente las neuronas motoras y limita la movilidad de quienes la padecen.

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