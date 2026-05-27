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Fallece Pierre Deny, figura de la televisión francesa y actor de “Emily en Paris”. (Foto: Instagram/pierredeny.off)
Fallece Pierre Deny, figura de la televisión francesa y actor de “Emily en Paris”. (Foto: Instagram/pierredeny.off)
Por Redacción EC

El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en Emily en Paris, falleció a los 69 años luego de enfrentar un agresivo cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa también conocida como mal de Charcot.

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