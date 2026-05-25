A Diego Topa ya no solo se le acercan niños. Ahora son adolescentes y adultos jóvenes quienes lo detienen en aeropuertos, centros comerciales o en plena calle para decirle algo que lo congela: “Tú fuiste mi infancia”. Algunos incluso le confiesan que sus programas fueron la única infancia que tuvieron. En medio de esa ola de nostalgia y afecto generacional, el conductor argentino regresará a Lima desde el 17 de julio con El Circo de Topa, un espectáculo que llegará al Multiteatro Movistar con canciones, coreografías y varios de sus números como animador.

Mucho antes de convertirse en una figura emblemática de la televisión infantil, Diego César Topa era un joven de Caseros que aceptaba cualquier trabajo para salir adelante. Fue remisero, repartidor de libros, almacenero y hasta vendedor de panchos en desfiles de moda. También estudió para técnico químico y más tarde producción televisiva en TEA, mientras intentaba abrirse paso en el competitivo mundo artístico argentino.

Programas como Junior Express, La casa de Disney Junior y Zapping Zone consolidaron a Diego Topa como uno de los conductores infantiles más populares de la televisión latinoamericana. (Créditos: BS ENTERTAINMENT)

Sus primeros años en televisión estuvieron lejos del universo infantil. Participó en ficciones populares como Los simuladores, Casados con hijos, La niñera y Los Roldán, construyendo una carrera actoral que parecía orientada hacia otro tipo de proyectos. Sin embargo, incluso entonces, quienes trabajaban con él destacaban una energía distinta frente a cámara: una mezcla de espontaneidad, humor y cercanía que terminaría convirtiéndose en su sello personal.

Con el tiempo, Topa entendió que su conexión más fuerte estaba en otro lugar. No en el humor ácido ni en el drama televisivo, sino en el vínculo emocional con los niños y las familias. “Si me preguntas quien es Topa, Topa soy yo”, dice hoy, convencido de que nunca construyó un personaje artificial. Esa autenticidad terminó siendo clave para construir una carrera que atravesó generaciones, formatos y fronteras.

Tras años en la televisión infantil, Topa apuesta hoy por experiencias en vivo que prioricen la interacción con el público y se alejen del consumo rápido de contenidos en redes sociales. (Créditos: BS ENTERTAINMENT)

Un argentino en Disney

El gran punto de quiebre llegó en el año 2000, cuando Disney Channel le abrió las puertas de Zapping Zone. A partir de allí comenzó una transformación que lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles de Disney Junior en Latinoamérica. Programas como La casa de Playhouse Disney, La casa de Disney Junior y especialmente Junior Express lo llevaron a millones de hogares y consolidaron un fenómeno infantil pocas veces visto en la región.

“Trabajar para Disney requería mucho esfuerzo, mucho amor y aún más esfuerzo”, recuerda sobre aquellos años. El ritmo de producción era intenso: cada episodio de Junior Express demandaba hasta tres días de grabación y las temporadas se combinaban con giras teatrales que recorrían distintos países de Latinoamérica. “Terminábamos de grabar y casi en simultáneo empezábamos a ensayar un show nuevo, no podíamos parar”, cuenta.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Disney Junior en Latinoamérica, Topa trabajó como remisero, repartidor y vendedor ambulante mientras estudiaba técnico químico y producción televisiva. (Créditos: BS ENTERTAINMENT)

La experiencia dentro de Disney también transformó su manera de entender el entretenimiento infantil. Más allá de la música y los personajes, Topa descubrió la importancia de cuidar cada detalle. “El nivel de exigencia y de cuidado es extremo”, afirma. Vestuarios, colores, sonidos, guiones y formas de comunicación eran pensados con precisión para construir contenidos respetuosos con las infancias, así como las declaraciones a la prensa.

Lejos de presentarse como una figura inalcanzable, Topa insiste en que el éxito de sus programas estuvo ligado a la honestidad del proyecto. “Los chicos se dan cuenta cuando los subestimás”, sostiene. Por eso siempre buscó generar espacios donde los niños pudieran cantar, imaginar y participar activamente, sin caer en fórmulas vacías ni contenidos acelerados únicamente para captar atención. “No son tontos, ellos se dan cuenta, los tontos son quienes piensan lo contrario”, agrega.

Luego de años de trabajo, el reto de Topa hoy es ir contra las tendencias digitales en público infantiles. No como amante de lo analógico, sino como creador de experiencias físicas. “Es volver a la fuente básica”, explica. Por eso insisten en crear contenidos interactivos, así como aún apostar por la experiencia de un circo, construyendo un espacio donde llegue directamente con su público en lugar de convertirse en un reel más de TikTok.