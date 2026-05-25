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Diego Topa regresará a Lima desde el 17 de julio con El Circo de Topa, un espectáculo familiar que llegará al Multiteatro Movistar con música, coreografías y personajes clásicos de su carrera. (Créditos: BS ENTERTAINMENT)
Diego Topa regresará a Lima desde el 17 de julio con El Circo de Topa, un espectáculo familiar que llegará al Multiteatro Movistar con música, coreografías y personajes clásicos de su carrera. (Créditos: BS ENTERTAINMENT)
Por Ángel Navarro Quevedo

A Diego Topa ya no solo se le acercan niños. Ahora son adolescentes y adultos jóvenes quienes lo detienen en aeropuertos, centros comerciales o en plena calle para decirle algo que lo congela: “Tú fuiste mi infancia”. Algunos incluso le confiesan que sus programas fueron la única infancia que tuvieron. En medio de esa ola de nostalgia y afecto generacional, el conductor argentino regresará a Lima desde el 17 de julio con El Circo de Topa, un espectáculo que llegará al Multiteatro Movistar con canciones, coreografías y varios de sus números como animador.

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Tráiler de "Toy Story 4". (Fuente: YouTube/ Disney Pixar)
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