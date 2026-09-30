Horóscopo de HOY, miércoles 30 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su actividad comenzará a registrar un aumento fuera de los planes y todo se acelera. Amor: en un encuentro divertido, se despertará el entusiasmo por un romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá un problema económico, todo se ordenará y el rumbo surgirá definido. Amor: en la relación habrá inesperados reproches por actitudes no bien explicadas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: estará alerta ante el accionar de gente descuidada que comete notorios errores. Amor: la expresión de la ternura promoverá un cálido intercambio en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una jugada inteligente permitirá un acuerdo ventajoso para renovar negocios. Amor: una bella persona querrá concretar el encuentro romántico tan deseado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: iniciativas de rivales crearán nuevos desafíos y le estimularán a generar cambios. Amor: un desencuentro en la relación creará dudas que no existían; será hora de dialogar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la imaginación creativa estará muy activa y le hará protagonista. Amor: sentirá una dulce atracción cuando conozca a una persona que trasmite calidez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ignorará un compromiso y ya nada interferirá con su fuerte creatividad. Amor: tendrá la oportunidad de conocer a alguien especial y no se arrepentirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito tareas o pedidos con vencimiento cercano. Amor: una discusión podría dejarle en una posición vulnerable, pero surgirá su carácter.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: mostrará eficacia para hacer las cosas en tiempo y forma. Amor: la pareja recuperará la calidez con pequeños cambios que afianzarán la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: creerá ver resultados excelentes pero no será tanto así. Amor: alguien percibirá su agradable encanto y querrá acercarse con muchas expectativas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: superará problemas técnicos o comerciales de un proyecto destinado al éxito. Amor: comenzará a sentir que la relación necesita un cambio de ambiente o un viaje.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: con gran intuición verá las buenas oportunidades antes que los demás. Amor: vencerá la timidez y se acercará a una bella persona que a la vez es muy agradable.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A EJERCER SU AUTORIDAD DE MODO DINÁMICO Y MUY COOPERATIVO.