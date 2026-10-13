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Resumen

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Del 22 al 25 de octubre, el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, volverá a ser escenario de esta feria benéfica organizada por la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú. (Foto: Giovanni Lorusso)
Del 22 al 25 de octubre, el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, volverá a ser escenario de esta feria benéfica organizada por la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú. (Foto: Giovanni Lorusso)
Por Sonia del Águila

Detrás de cada prenda que desfila, de cada obra de arte que encuentra un comprador y de cada persona que se suma a El Rastrillo, hay un propósito que trasciende la celebración: mejorar la vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Con 32 años de historia, esta iniciativa solidaria regresa en una edición que reunirá moda, arte, gastronomía y entretenimiento, gracias al compromiso de quienes encuentran en la generosidad una manera de construir futuro.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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