Detrás de cada prenda que desfila, de cada obra de arte que encuentra un comprador y de cada persona que se suma a El Rastrillo, hay un propósito que trasciende la celebración: mejorar la vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Con 32 años de historia, esta iniciativa solidaria regresa en una edición que reunirá moda, arte, gastronomía y entretenimiento, gracias al compromiso de quienes encuentran en la generosidad una manera de construir futuro.

Del 22 al 25 de octubre, el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, volverá a ser escenario de esta feria benéfica organizada por la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú. La celebración comenzará el miércoles 21 con un desfile inaugural que reunirá a destacados representantes de la moda nacional.

Talento solidario

Noé Bernacelli, Paola Gamero, Ana G, Amalfitana y Sybilla figuran entre los participantes de una pasarela que combinará propuestas creativas y compromiso social.

Sandra Galdos, miembro del directorio de Hogares Nuevo Futuro y organizadora del desfile, resume el espíritu de esta edición en una frase: “Este año hemos querido resaltar la idea de que juntos somos más fuertes”.

Y esa unión comienza mucho antes de que las modelos salgan a escena. Detrás de cada presentación hay un equipo de profesionales que aporta su talento sin recibir remuneración.

“Detrás del desfile hay muchas manos invisibles que ayudan a llevarlo a cabo”, destaca Galdos, quien reconoce el compromiso de Fernando Torrejón, Fiorella Faré y Giuliana Weston, así como el de sus coordinadoras. Todos colaboran de manera voluntaria para hacer posible el espectáculo.

Mucho más que una pasarela

La solidaridad también tendrá espacio entre puestos de venta, mesas gastronómicas, obras de arte y actividades para toda la familia.

La edición 2026 contará con más de un centenar de stands con productos para distintas edades. Entre las novedades destaca la propuesta gastronómica, que este año abrirá su restaurante a almuerzos corporativos. Se ofrecerán 100 menús diarios, de jueves a domingo, con la participación de Amoramar, La Huaca Pucllana, La Bombonniere y Panchita, según detalla Galdos.

El arte tendrá su propio protagonismo en CompArte, una galería que estrenará un catálogo virtual con preventa anticipada de cientos de obras a precios especiales para la feria. Una oportunidad para acercarse al trabajo de diversos artistas y, al mismo tiempo, contribuir con una causa social.

Los amantes de las compras también encontrarán el tradicional Cuarto de las Ofertas, con productos, experiencias, vales de consumo y propuestas de restaurantes y hoteles donados, que se ofrecerán con descuentos del 30 %, 40 % y 50 % sobre sus precios originales.

A ello se sumará el Cuarto Vintage, donde prendas y accesorios de reconocidas marcas tendrán una segunda oportunidad a precios accesibles, además de la tradicional tómbola con diversos premios.

Fiesta para todos

Los más pequeños también tendrán motivos para celebrar. La zona infantil incorporará juegos interactivos, la fiesta de la princesa Arcoíris y un espectáculo inspirado en HUNTR/X, el grupo ficticio de la película animada “Las guerreras K-pop”.

La música continuará el jueves 22 con una tarde de karaoke en el patio de comidas, pensado para reunir a visitantes dispuestos a cantar, compartir y comprar con un propósito.

Uno de los encuentros más importantes llegará el viernes 23, cuando más de 450 empresarios participen en un almuerzo ejecutivo que incluirá una subasta de vinos y un capote firmado por el torero peruano Andrés Roca Rey.

Durante el sábado y domingo, el escenario reunirá diversas presentaciones artísticas, musicales y de danza que convertirán la feria en un espacio de encuentro para distintas generaciones.

El verdadero propósito

Detrás de la fiesta existe una tarea que continúa cuando se apagan las luces. La recaudación de El Rastrillo contribuye al sostenimiento de los centros de acogida residencial de Hogares Nuevo Futuro Perú y a sus programas de prevención del abandono infantil.

Según información de la organización, sus centros han atendido a 807 bebés, niños y jóvenes; de ellos, 203 regresaron con sus familias de origen y 490 fueron adoptados. Su programa de prevención también ha beneficiado a miles de niños, adolescentes, padres de familia y docentes.

Más allá de la moda y el arte, el verdadero valor de El Rastrillo está en las oportunidades que ayuda a construir para niños y adolescentes que necesitan un futuro mejor.