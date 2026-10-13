icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Carlos Reyes, Gabriel 'Gaby' Vargas y Miguel Ángel Pardo integran el trío Los Panchos. (Foto: Rosa Artezan)
José Carlos Reyes, Gabriel 'Gaby' Vargas y Miguel Ángel Pardo integran el trío Los Panchos. (Foto: Rosa Artezan)
Por Sonia del Águila

Basta que suenen los primeros acordes de un requinto para que un amor perdido vuelva a tener nombre, una ausencia recupere su voz o una historia que creíamos olvidada regrese intacta a la memoria. Los Panchos llevan más de ocho décadas despertando esas emociones. Y Gabriel ‘Gabi’ Vargas, el hombre que hoy mantiene vivo su legado, sabe que detrás de cada bolero siempre habrá alguien dispuesto a escucharlo.

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.