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Jennifer Batten acompañó a Michael Jackson durante una década y convirtió su guitarra en parte esencial de la potencia escénica de giras como “Bad”, “Dangerous” y “HIStory”. (Fotos: @jenniferbatten1)
Jennifer Batten acompañó a Michael Jackson durante una década y convirtió su guitarra en parte esencial de la potencia escénica de giras como “Bad”, “Dangerous” y “HIStory”. (Fotos: @jenniferbatten1)
Por Sonia del Águila

Antes de tocar en estadios repletos y convertirse, con su guitarra y su inconfundible cabellera, en una de las imágenes más recordadas de las giras de Michael Jackson, Jennifer Batten vivía una realidad bastante más silenciosa. Daba clases de guitarra seis o siete días a la semana y recorría ciudades impartiendo talleres para poder vivir de la música. En Alemania, recuerda, llegó a ofrecer 30 clases magistrales en un mes, en una ciudad distinta cada día.

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