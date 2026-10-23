Pablo Alborán rindió homenaje a Juan Gabriel durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026 que se realizó el jueves 22 de octubre en Miami. El artista cantó “Ya lo sé que tú te vas”, uno de los temas del repertorio del artista mexicano, como parte del segmento dedicado a recordar su trayectoria musical.

La presentación reunió a cinco artistas de distintas procedencias y estilos musicales. Además de Pablo Alborán, participaron Carlos Rivera, Jessi Uribe, Paola Jara y el grupo Yahritza y su esencia. Los artistas presentaron un popurrí que incluyó canciones como “Así fue” y “Me nace del corazón”.

La participación de Pablo Alborán permitió incorporar la interpretación del cantautor español al repertorio de Juan Gabriel, cuya obra abarca géneros como la balada, la ranchera y el pop latino. El intérprete de “Solamente tú” y “Saturno”, compartió el escenario con artistas de la música latinoamericana.

Pablo Alborán interpretó " Ya lo sé que tú te vas" durante su homenaje a Juan Gabriel en los Premios Billboard 2026. (Foto: Captura de Telemundo)

Durante la actuación de Pablo Alborán, la pantalla del escenario proyectó imágenes de Juan Gabriel. Las notas altas del malageño cerraron el homenaje al artista mexicano. Él y sus compañeros “celebraron el legado y la influencia perdurable de la música de Juanga”, destaca Billboard.

Cabe recordar que Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez, falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años. El homenaje de los Billboard se enmarcó en los actos que recuerdan su trayectoria y la influencia de sus composiciones en distintas generaciones.

Por su parte, Carlos Rivera también formó parte del tributo, al igual que los colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, representantes de la música popular de su país. La presencia de estos intérpretes permitió reunir en un mismo escenario propuestas musicales que unen la balada romántica y los sonidos regionales latinoamericanos.

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 incluyó, además, actuaciones de otros representantes de la industria musical y reconocimientos a figuras con una trayectoria consolidada.