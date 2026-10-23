Pablo Alborán rindió homenaje a Juan Gabriel durante los Premios Billboard 2026. (Foto: Captura de Telemundo)
Pablo Alborán rindió homenaje a Juan Gabriel durante los Premios Billboard 2026. (Foto: Captura de Telemundo)
Por Redacción EC

Pablo Alborán rindió homenaje a Juan Gabriel durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026 que se realizó el jueves 22 de octubre en Miami. El artista cantó “Ya lo sé que tú te vas”, uno de los temas del repertorio del artista mexicano, como parte del segmento dedicado a recordar su trayectoria musical.

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