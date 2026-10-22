Marco Romero y Sebastián Llosa fueron seleccionados para representar al Perú en la edición 66 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027. La organización del certamen anunció a los participantes de las competencias Internacional y Folclórica, que reunirán a intérpretes de distintos países en busca de la Gaviota de Plata.

Mientras Sebastián Llosa buscará destacar en la categoría Internacional, Marco Romero llevará una propuesta vinculada a los sonidos y ritmos nacionales en la competencia Folclórica.

Marco Romero participará en la competencia Folclórica con el tema “Muévete”. El cantante peruano se medirá ante Kiara de la Ossa, de Colombia, con “Soy Ribereña”; La Toquilla, de Ecuador, con “País Chiquito”; David Barrull, de España, con “Eterno”; Andrea Bayardo, de México, con “Peor Pesadilla”; y El Mulu, de Chile, con “Compañera”.

El cantante Marco Romero representará a Perú en la competencia folclórica. (Foto: @elfestivaldevina)

Por su parte, Sebastián Llosa competirá en la categoría Internacional con la canción “El Avión”. En esta sección se enfrentará a Soulfia, de Chile, con “Otras Vidas”; Inis Neziri, de Albania, con “Aurora”; Un Muerto Más, de Argentina, con “Quereme”; Amada Libertad, de Cuba, con “Azúcar”; y Lorena Gómez, de España, con “La Teoría”.

El Festival de Viña del Mar se realizará del 22 al 27 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, ubicada en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Durante seis jornadas, los participantes competirán ante el jurado y el público del tradicional evento musical.

El cantante Sebastián Llosa representará a Perú en la competencia internacional. (Foto: @elfestivaldevina)

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En ambas categorías, los artistas buscarán obtener la Gaviota de Plata, uno de los reconocimientos más emblemáticos del festival. Las canciones seleccionadas representan a seis países por competencia, con propuestas que abarcan diversos géneros y tradiciones musicales.

Cabe resaltar que, en recientes ediciones, la participación peruana ha sido muy destacada. Artistas como Jessyca Sarango, Eduardo del Perú, Jean Paul Strauss, Jorge Pardo, Damaris, Cosa Nuestra, Susan Ochoa y Milena Warthon ya saben lo que es triunfar en la Quinta Vergara.