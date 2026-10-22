Marco Romero y Sebastián Llosa serán los representantes peruanos en el Festival de Viña del Mar 2027. (Foto: @elfestivaldevina)
Marco Romero y Sebastián Llosa serán los representantes peruanos en el Festival de Viña del Mar 2027. (Foto: @elfestivaldevina)
Por Redacción EC

Marco Romero y Sebastián Llosa fueron seleccionados para representar al Perú en la edición 66 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027. La organización del certamen anunció a los participantes de las competencias Internacional y Folclórica, que reunirán a intérpretes de distintos países en busca de la Gaviota de Plata.

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