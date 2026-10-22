La relación de Blackdali con el público peruano tendrá un nuevo capítulo este viernes 23 de octubre. Darío Alturria llegará nuevamente a Lima para presentar “Blackdali — 26 Años de Canciones”, un concierto de formato XXL que reunirá en una misma noche canciones de distintas etapas de su carrera.

La historia de Alturria está estrechamente vinculada al reggae en español. Durante más de una década fue la voz principal de Kameleba y participó como autor en los primeros cuatro discos de la agrupación, etapa de la que surgieron canciones como “Con Vos”, “Orillas”, “Espejo”, “Verdes Cristales” e “Intuición”. Posteriormente inició su camino con Blackdali, proyecto en el que desarrolló un repertorio propio con temas como “Tres Deseos”, “Recibir Amor”, “Apagarme el Sol”, “La Tierra del Desencanto” y “El Arte”.

El concierto también parte de una experiencia reciente. La última presentación de Blackdali en Lima dejó entre el artista y el público peruano una conexión que ahora busca prolongarse con una propuesta de mayor duración y una formación completa sobre el escenario. El formato permitirá ampliar el repertorio, desarrollar los arreglos y recuperar esa cercanía entre músicos y asistentes que caracteriza a los conciertos en espacios como Sala Osma.

La programación tendrá además una importante presencia de la escena peruana. Shiva Shanti, agrupación vinculada a distintas generaciones del reggae nacional, será parte de la jornada junto a Lotus Trip, proyecto limeño que cruza el reggae con sonidos afroperuanos, afrobeat, pop y otras influencias contemporáneas. A ellos se sumará Lima Skankers, completando una cartelera que reunirá diferentes momentos y aproximaciones al género.

A lo largo de su carrera, Darío Alturria ha llevado su música por escenarios y festivales de Argentina y Latinoamérica, con presentaciones en lugares como Luna Park, Teatro Vorterix, La Trastienda, Cosquín Rock y Vive Latino de México. Como Blackdali también ha compartido proyectos y escenarios con artistas como UB40, Groundation, Gondwana, Nonpalidece, Dr. Shenka y Bahiano.

Dónde será

Las entradas para la presentación del viernes 23 de octubre, desde las 9:00 p. m., en Sala Osma (Av. Pedro de Osma 203, Barranco) están disponibles a través de Joinnus, con capacidad limitada.