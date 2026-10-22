La última presentación de Blackdali en Lima dejó entre el artista y el público peruano una conexión que ahora busca prolongarse con una propuesta de mayor duración. Foto: Blackdali
La última presentación de Blackdali en Lima dejó entre el artista y el público peruano una conexión que ahora busca prolongarse con una propuesta de mayor duración. Foto: Blackdali
Por Redacción EC

La relación de Blackdali con el público peruano tendrá un nuevo capítulo este viernes 23 de octubre. Darío Alturria llegará nuevamente a Lima para presentar “Blackdali — 26 Años de Canciones”, un concierto de formato XXL que reunirá en una misma noche canciones de distintas etapas de su carrera.

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