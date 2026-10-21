El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció durante la Semana Billboard de la Música Latina en Miami que lanzará un álbum compuesto exclusivamente por corridos como un regalo para el público mexicano, producción que se publicará de manera simultánea con su ya anunciado disco de música urbana titulado “Real hasta la muerte 2″.

El intérprete de 33 años, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, explicó que esta incursión en el género responde a una afinidad personal y a la cercanía que mantiene con el país, lugar donde ha permanecido la mayor parte del año.

El cantante puertorriqueño Anuel AA saluda junto a la directora de contenido latino y en español de Billboard, Leila Cobo, durante el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina este martes, en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach (Estados Unidos). EFE/Alberto Boal / Alberto Boal

Además, confirmó una colaboración con Jesús Ortiz, vocalista de la agrupación Fuerza Regida, aunque no precisó la fecha exacta del estreno de ambos trabajos discográficos, los cuales marcarán su regreso a los estudios tras cuatro años del lanzamiento de “Las leyendas nunca mueren”.

“Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en su música), tengo una sorpresa bien grande, el día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México” , indicó Anuel AA.

El cantante puertorriqueño Anuel AA asiste en una entrevista con la directora de contenido latino y en español de Billboard, Leila Cobo (fuera de cuadro), durante el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina este martes, en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach (Estados Unidos). EFE/Alberto Boal / Alberto Boal

Durante su participación en el encuentro de la industria musical, el exponente del trap latino se declaró admirador y amigo de varios referentes del género mexicano, entre ellos Peso Pluma, Tito Double P y Netón Vega, afirmando que escucha con mayor frecuencia corridos antes que reguetón o trap.

La presentación del cantante se dio en el marco de la Semana Billboard de la Música Latina, evento que reúne a ejecutivos y artistas del sector musical y que culminará este jueves con la entrega de los premios Billboard de la Música Latina.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: