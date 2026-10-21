El cantante puertorriqueño Anuel AA asiste en una entrevista con la directora de contenido latino y en español de Billboard, Leila Cobo (fuera de cuadro), durante el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina este martes, en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach (Estados Unidos). | EFE/Alberto Boal
El cantante puertorriqueño Anuel AA asiste en una entrevista con la directora de contenido latino y en español de Billboard, Leila Cobo (fuera de cuadro), durante el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina este martes, en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach (Estados Unidos). | EFE/Alberto Boal
/ Alberto Boal
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció durante la Semana Billboard de la Música Latina en Miami que lanzará un álbum compuesto exclusivamente por corridos como un regalo para el público mexicano, producción que se publicará de manera simultánea con su ya anunciado disco de música urbana titulado Real hasta la muerte 2″.

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