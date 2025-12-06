Una polémico presentación es la que el puertorriqueño Anuel AA tuvo en Lima, pues inició su concierto con más cuatro horas de retraso, indignando a sus miles de asistentes, quienes se dieron cita en el Arena Monumental de Ate desde muy temprano.

Y es que, el espectáculo, que forma parte de su gira ‘Real Hasta La Muerte 2’, estaba programado para comenzar a las 10:30 p. m. del viernes 5 de diciembre, según lo comunicado por la productora Iguana Producciones Perú.

Sin embargo, el artista no apareció en el escenario hasta la madrugada del sábado 6 de diciembre, aproximadamente a las 3:00 a. m., de acuerdo con reportes de los propios fanáticos en redes sociales.

“Pésima organización del evento no se cumplió devuelvan la plata”, “Tocará que devuelvan las entradas, saben que no han cumplido”, “¿Por qué ocultan las quejas? Háganse responsable de su mala organización", fueron algunos comentarios que hicieron fanáticos a Iguana Producciones, encargados del evento, en Instagram.

La productora había informado que las puertas del recinto se abrieron a las 5:00 p. m., con el DJ Fabián Medina a cargo del show de apertura a las 6:00 p.m. Pero, la ausencia del artista principal pasada la medianoche generó molestia entre sus seguidores.

El comunicado que Iguana Producciones habría borrado

Por ello, ante la avalancha de reclamos en plataformas digitales, Iguana Producciones Perú emitió un comunicado a las 10:45 p. m. para explicar la situación, que luego borraron de sus plataformas.

“Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, indicaron, para luego añadir: “Queremos asegurarles que todo sigue en marcha y el evento se realizará con normalidad. Agradecemos su comprensión y paciencia”.

A pesar del incidente, la empresa encargada del concierto publicó videos y fotos con la presentación de Anuel AA, evitando referirse a las demoras, mismas que generaron caos en los exteriores del recinto, pues usuarios reportaron congestión vehicular, exceso de cobros en taxis e inseguridad.

Comunicado que Iguana habría publicado ante las demoras de Anuel AA

Los organizadores no han dado detalles sobre posibles acciones para solucionar el problema. A su vez, Anuel AA ofreció disculpas sobre el escenario y continuó su show invitando a algunos fans a cantar con él.

El incidente en Lima se suma a otros problemas recientes en la gira del reguetonero. El 23 de noviembre, ya había sido criticado tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid, de igual forma tras un retraso que obligó a la producción a notificar el cambio de horario.

