Este viernes 6 de diciembre en ‘Yo Soy’, tres imitadores fueron sentenciados, por lo que ahora, deberán redoblar sus esfuerzos para no caer la temida eliminación, en una jornada de alta tensión.

Así, tras una deliberación de Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, todos jurados del ‘reality’, los imitadores de Jungkook, Pedro Fernández y Yailin la más viral, fueron enviados a sentencia.

Sin embargo, el veredicto dejó fuera de peligro a los participantes que imitan a Diango, Los Auténticos Decadentes, Diego Bertie y Green Day.

“Estamos en un momento en el que todo el mundo está haciendo presentaciones que van de correctas para mejores. Nadie ha cometido un error fatal... Todos están en bueno, pero algunos han avanzado más”, puntualizó Morán.

¿Cuáles fueron las exigencias del jurado a los sentenciados?

De otro lado, el jurado extendió recomendaciones para los imitadores que fueron sentenciados. A Jungkook, por ejemplo, quien fue el primer sentenciado tras interpretar “Hate You”, Jely señaló que su energía era “muy tímida todavía para interpretar este personaje”, por lo que sugirió “romper un poco su propio caparazón”.

Posteriormente, al representante de la música ranchera, Pedro Fernández, que interpretó el famoso “Los hombres no deben llorar”, Carlos y Jely destacaron su mejoría, pero Morán cuestionó que “sea muy rígido”, siendo el personaje original “más suelto”. “La idea es que estés conectado con el público”, señaló.

Thalizza, imitadora de Yailin, fue la última en pasar a sentencia tras interpretar “Todos mienten”. Aunque Carlos destacó su empoderamiento, Jely y Ricardo hicieron observaciones sobre su técnica y caracterización. “Refuerza el acento dominicano más sobre todo en las partes habladas”, le comentó Reátegui.

“Yo Soy” es un ’reality’ de imitación que se emite de lunes a sábado a las 9 p. m. por Latina TV.

