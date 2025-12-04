“Yo soy” vivió una nueva jornada de competencia y los participantes dan lo mejor de sí para mantener su lugar en el programa. Esta vez, el imitador de Josimar logró cautivar al jurado con su interpretación y se convirtió en el primer salvado de la noche, evitando así caer en sentencia.

El cantante Héctor Corrales, quien confesó que ha bajado 14 kilos desde que inició la competencia, puso a bailar al público y al jurado con su interpretación de la canción “Con la misma moneda”.

Jely Reátegui y Carlos Alcántara no pudieron dejar de bailar durante toda la presentación mientras Ricardo Morán miraba con alegría el performance del imitador de Josimar. Finalmente, los tres se unieron en un gran aplauso.

Imitador de Josimar pone a bailar al jurado con su interpretación en "Yo soy". (Foto: Latina)

“Héctor, felicitaciones. Eres un gran ejemplo de cómo conteniendo la energía del personaje y haciendo todo más chiquito puedes repotenciar el sabor, increíble”, dijo Jely Reátegui.

“Pusiste a bailar a todo el mundo, espero que tengas mucho trabajo y ojalá te escuche alguien que te quiera escribir música y letra para que tú seas un gran cantante de salsa. Me van a editar esto, pero, así se canta la salsa, caraj…”, añadió el popular ‘Cachín’.

De esta manera, el imitador de Josimar se convirtió en el primer salvado de la jornada y se llevó el aplauso del jurado. Por otro lado, los imitadores de Jorge Gonzáles, Nelson Pinedo y Payo del Grupo Frontera cayeron en sentencia y tendrán que volver a competir por su permanencia en “Yo soy”.