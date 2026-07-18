La peruana mantiene un proceso legal por difamación contra Mimi Alvarado, esposa del primo de Tinelli. | Foto: Instagram / Composición EC
La peruana mantiene un proceso legal por difamación contra Mimi Alvarado, esposa del primo de Tinelli. | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Milett Figueroa confirmó que ha retomado la comunicación con el conductor argentino Marcelo Tinelli tras su reciente ruptura, detallando que este acercamiento se produjo a raíz del triunfo de la selección argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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