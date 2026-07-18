La modelo peruana Milett Figueroa confirmó que ha retomado la comunicación con el conductor argentino Marcelo Tinelli tras su reciente ruptura, detallando que este acercamiento se produjo a raíz del triunfo de la selección argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante su estancia en Argentina, brindó una entrevista para el canal América, donde admitió que conversó con su expareja sobre el reciente éxito futbolístico, aclarando que este diálogo no busca promocionar el ‘reality’ que grabaron.

“De hecho de hecho hablamos por el tema de ayer (victoria de Argentina). Estábamos hablando de también del mundial, estamos felices, felices de ganar. Acá yo estoy con la camiseta”, afirmó la artista.

Además, se refirió a la madurez con la que ambos manejan la situación actual tras haber compartido una relación de casi tres años.

“Hemos trabajado en un reality juntos. Voy a estar en la segunda temporada. He estado viviendo acá mucho tiempo, hay un montón de temas. Justamente hemos charlado después de todo eso y, bueno, las cosas están mejor”, agregó Figueroa.

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Respaldo en el plano legal

La reanudación del contacto entre ambos ocurre en medio del proceso legal que Figueroa mantiene contra Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo de Tinelli, por presunta difamación.

La modelo peruana señaló que el conductor argentino está al tanto de sus acciones judiciales en Buenos Aires y le brinda su respaldo durante esta etapa.

Por su parte, Alvarado dio su versión del conflicto, el cual habría surgido por supuestos celos durante las grabaciones del ‘reality’ familiar.

La argentina rechazó las acusaciones y aseguró que convivir con Milett fue una experiencia desgastante, además de considerar una falta de respeto que la modelo insinuara que sentía atracción por Tinelli.