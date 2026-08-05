Marcelo Tinelli comparte fotografías junto a Milett Figueroa durante visita a Lima. (Foto: Instagram / @marcelotinelli)
Marcelo Tinelli comparte fotografías junto a Milett Figueroa durante visita a Lima. (Foto: Instagram / @marcelotinelli)
Por Redacción EC

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli reaparecieron juntos este martes en un restaurante ubicado en el distrito limeño de Barranco, luego de que meses atrás anunciaran el fin de su relación sentimental.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.