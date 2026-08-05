La modelo y actriz peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli reaparecieron juntos este martes en un restaurante ubicado en el distrito limeño de Barranco, luego de que meses atrás anunciaran el fin de su relación sentimental.

Fue el propio Tinelli quien compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Figueroa. En la imagen, ambos posan sonrientes mientras disfrutan de un encuentro en un establecimiento gastronómico de la capital.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se muestran juntos meses después de anunciar su separación. (Foto: Instagram / @marcelotinelli)

El presentador acompañó la publicación con la palabra “Milett” y un emoji de corazón en llamas. Posteriormente, también difundió un breve video en el que se observa a la modelo mientras un trabajador del restaurante sirve leche de tigre sobre un ceviche apaltado que estaba en la mesa.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible reconciliación. Sin embargo, en los últimos días ambos intercambiaron mensajes afectuosos a través de redes sociales.

Días atrás, Marcelo Tinelli escribió en Instagram: “Muy, muy diosa mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú” , acompañado de un corazón y la bandera peruana. Milett Figueroa respondió: “Gracias, mi vida”, junto a un corazón en llamas y las banderas de Perú y Argentina.

Aunque Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han intercambiado mensajes afectuosos en redes sociales, ninguno ha confirmado una reconciliación. (Foto: Instagram / @marcelotinelli)

En abril de este año, la modelo peruana confirmó el término de su relación con el conductor argentino tras varios rumores difundidos por la prensa de ese país. En declaraciones al programa Amor y Fuego, señaló que había tomado la decisión de finalizar el vínculo a fines de marzo.

“Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera” , declaró entonces.

Asimismo, Figueroa evitó revelar los motivos de la separación y pidió que se respetara su decisión, además de solicitar que cesaran las especulaciones sobre su situación sentimental.