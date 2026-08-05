La modelo y actriz peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli reaparecieron juntos este martes en un restaurante ubicado en el distrito limeño de Barranco, luego de que meses atrás anunciaran el fin de su relación sentimental.
La modelo y actriz peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli reaparecieron juntos este martes en un restaurante ubicado en el distrito limeño de Barranco, luego de que meses atrás anunciaran el fin de su relación sentimental.
LEE: Naldy Saldaña asegura que exintegrantes de La Bella Luz intentaron denunciar, pero no tenían pruebas
Fue el propio Tinelli quien compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Figueroa. En la imagen, ambos posan sonrientes mientras disfrutan de un encuentro en un establecimiento gastronómico de la capital.
El presentador acompañó la publicación con la palabra “Milett” y un emoji de corazón en llamas. Posteriormente, también difundió un breve video en el que se observa a la modelo mientras un trabajador del restaurante sirve leche de tigre sobre un ceviche apaltado que estaba en la mesa.
Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible reconciliación. Sin embargo, en los últimos días ambos intercambiaron mensajes afectuosos a través de redes sociales.
Días atrás, Marcelo Tinelli escribió en Instagram: “Muy, muy diosa mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú”, acompañado de un corazón y la bandera peruana. Milett Figueroa respondió: “Gracias, mi vida”, junto a un corazón en llamas y las banderas de Perú y Argentina.
En abril de este año, la modelo peruana confirmó el término de su relación con el conductor argentino tras varios rumores difundidos por la prensa de ese país. En declaraciones al programa Amor y Fuego, señaló que había tomado la decisión de finalizar el vínculo a fines de marzo.
“Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera”, declaró entonces.
MÁS: Integrantes de La Bella Luz exigen justicia para Naldy Saldaña tras denuncia por acoso sexual
Asimismo, Figueroa evitó revelar los motivos de la separación y pidió que se respetara su decisión, además de solicitar que cesaran las especulaciones sobre su situación sentimental.
VIDEO RECOMENDADO
- “Mande quien Mande” suspende ‘casting’ de La Bella Luz tras denuncia contra su exdirector musical
- Universitario retira a La Bella Luz del ‘U Fest’ por grave acusación contra César Sánchez Chavesta
- Daniela Darcourt rompe su silencio tras polémica en show de Barcelona: “No la pasamos bien”
- Pamela López responde sobre presunta multa por hablar de Christian Cueva, ¿qué fue lo que dijo?
- La Bella Luz se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña y anuncia la separación de César Sánchez
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.