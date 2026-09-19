En el día 52 de su gestión, el gobierno de Keiko Fujimori sufrió su primera baja. Rafael Rey dejó ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras presentar su renuncia irrevocable alegando problemas de salud.

Horas después, por la noche, la jefa de Estado tomó juramento a José Angello Tangherlini Casal como nuevo titular del MTC. Hasta hace poco, se desempeñó como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, cargo que asumió el pasado seis de agosto.

Durante la ceremonia de juramentación, Fujimori invitó a Rafael Rey a acompañarlos en la fotografía oficial, en la que también aparecieron todos los integrantes del Gabinete Galarreta.

Fuentes de El Comercio indicaron que la salida de Rey empezó a tomar forma desde el lunes. Una de ellas refirió que detrás de su decisión habría pesado el “ritmo de la gestión ministerial, intenso y exigente”.

Al cierre de esta edición, circuló la versión de que Rey sería propuesto para el cargo de embajador, pero un ministro que prefirió mantener en reserva su nombre lo descartó.

La carta de renuncia fue enviada al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a la jefa del Estado. Lleva la firma de Rey y tiene fecha del 17 de setiembre.

En el documento, sostuvo que su dimisión obedecía a problemas de salud que le impedían continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país de esta alta responsabilidad”, escribió.

/ Cristian Olea

Rey expresó que quedaba a la orden para facilitar “una transferencia ordenada y transparente de la gestión” y puso a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas y proyectos del MTC.

Salida ministerial

Preguntado por el tema, el ministro de Salud, Luis Dyer, resaltó el trabajo que emprendió Rey en el Ejecutivo durante los casi dos meses de gestión.

“Es realmente un amigo, un ministro realmente decente, honesto que estuvo a la altura desde un inicio, pero se respeta [su renuncia] por temas de salud”, contestó.

A su turno, Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, refirió que el futuro del tren de Lima a Chosica pudo generar alguna discrepancia.

Añadió que Rey era “un personaje con el que cualquiera podía discrepar ideológicamente”, pero que era buen profesional.

Análisis de fondo

Consultado por El Comercio, el analista político Enrique Castillo consideró que la renuncia de Rey se debió a una acumulación de situaciones o hechos y que la gota que habría derramado el vaso sería su estado de salud, el cual decidió priorizar.

“A Rafael Rey se le notó incómodo desde el primer momento. Creo que no le cayó bien la desautorizada que le dio Fujimori con respecto de los trenes de Chosica. Desde allí se abre una grieta en la relación de Rey y Ejecutivo”, aseguró.

No descartó que “también haya habido presiones de todo tipo” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones