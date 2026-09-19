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Tras 52 días de gestión, el Gabinete Galarreta tiene su primera baja. Rafel Rey renunció y fue reemplazado por Angello Tangherlini.
Tras 52 días de gestión, el Gabinete Galarreta tiene su primera baja. Rafel Rey renunció y fue reemplazado por Angello Tangherlini.
Por Erik Rivera

En el día 52 de su gestión, el gobierno de Keiko Fujimori sufrió su primera baja. Rafael Rey dejó ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras presentar su renuncia irrevocable alegando problemas de salud.

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