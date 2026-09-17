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La desaprobación de Keiko Fujimori ya supera a la aprobación por dos puntos porcentuales. . Foto: Presidencia de la República
La desaprobación de Keiko Fujimori ya supera a la aprobación por dos puntos porcentuales. . Foto: Presidencia de la República
Por Martín Calderón

La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre, una caída de 18 puntos porcentuales en un mes, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América.

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