La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre, una caída de 18 puntos porcentuales en un mes, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América.

En el mismo período, la desaprobación de la mandataria aumentó de 24% a 44%.

De esa manera, la desaprobación ya supera a la aprobación por dos puntos porcentuales.

Por regiones, la aprobación de la presidenta Fujimori alcanza su mayor nivel en Lima y Callao, con 51%; en el norte cuenta con 40%; y en oriente, con 39%.

En tanto, en el centro y sur del país registra sus niveles más bajos, con 32% y 33%, respectivamente.

El sur fue una de las zonas donde tuvo menor respaldo electoral en la segunda vuelta, en junio pasado. Los resultados oficiales muestran, por ejemplo, 13,59% de los votos en Puno y 18,60% en Huancavelica.

No obstante, en agosto, en los primeros días de su gestión, había alcanzado un 44% de aprobación en el sur.

Por edades, la mayor aprobación a la mandataria se registra entre los jóvenes de 18 a 24 años, con 50%. Sin embargo, en este grupo la aprobación cayó 21 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando alcanzaba el 71%.

Desaprueban al primer ministro

El 49% de los peruanos desaprueba la labor que viene desarrollando el primer ministro Luis Galarreta, mientras que el 31% la aprueba y el 20% asegura no saber.

En el caso del ministro de Economía, Elmer Cuba, el 43% desaprueba su gestión y el 31% la aprueba.

Mayor desaprobación para ambas cámaras

La encuesta también consultó por la labor de las dos cámaras del Congreso. El 47% desaprueba la labor de la Cámara de Senadores, frente a un 31% que la aprueba.

Respecto de la Cámara de Diputados, el 45% desaprueba su labor y el 33% la aprueba.

Solicitud de facultades legislativas

Aunque la mayoría respalda el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo, el apoyo se redujo 13 puntos porcentuales en un mes. Pasó de 67% en agosto a 54% en septiembre.

En tanto, quienes consideran que el Congreso no debería otorgarlas aumentaron de 24% a 36%.

El 80% está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los penales, mientras que el 16% está desacuerdo y 4% dice no saber.

El estudio también revela que el 71% está a favor de establecer reglas para considerar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. En tanto, el 23% está en contra y 6% dice no saber.

Las preguntas sobre las facultades legislativas se produce en el contexto de la solicitud que el Ejecutivo ha planteado al Parlamento para legislar sobre materias vinculadas con su agenda de gobierno.

La propuesta del Ejecutivo para recibir facultades legislativas por 120 días y legislar en ocho materias ha sido rechazada por la mayoría de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

De las 12 comisiones que evaluaron la iniciativa, ocho votaron en contra. El pedido contempla 66 medidas y está sustentado en un documento de 436 páginas de exposición de motivos.

El estudio se realizó a escala nacional del 11 al 15 de septiembre.