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Resumen

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La mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputados ha decidido rechazar el proyecto de delegación de facultades que presentó el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias.

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