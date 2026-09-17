La mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputados ha decidido rechazar el proyecto de delegación de facultades que presentó el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias.

De los 12 grupos de trabajo, ocho rechazaron la proposición del Gobierno, que contiene 66 medidas formales sustentadas en 436 páginas de exposición de motivos.

La última comisión en adoptar una postura negativa fue la de Economía, donde la mayoría se impuso con nueve votos a favor de declarar inviables las facultades. Solo cinco se opusieron.

Durante la sesión, la diputada Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, planteó dos cuestiones previas. La primera buscaba someter a debate un informe en minoría que declaraba viables las facultades solicitadas por el Gobierno.

La segunda, en tanto, planteaba que el grupo deliberara por separado cada uno de los puntos del pedido en materia económica.

Sin embargo, la mayoría de la mesa de trabajo rechazó ambas propuestas.

—Las otras comisiones—

Entre las comisiones que se opusieron destacan Energía y Minas, que preside la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú); Justicia, de Catherin Palomino (Juntos por el Perú); e Infraestructura, Vivienda y Transporte, que dirige Luis Quispe Candia (Buen Gobierno).

En el mismo sentido se pronunciaron los integrantes de las comisiones de Producción, que encabeza Marvin Palma (Fuerza Popular); Trabajo, de Eduardo Castillo (Fuerza Popular); Ciencia, de Diethell Columbus (Fuerza Popular); y Defensa del Consumidor, de Luis Masco (Partido Cívico Obras).

En el otro extremo, las que declararon viables los pedidos de facultades son Medio Ambiente, de Luis Alegría (Fuerza Popular); Defensa, que preside Gustavo Segura (Renovación Popular); y Desarrollo Agrario, de Edgar Alvaron de la Cruz (Partido Cívico Obras).

En rigor, el 66,67% de los grupos a los que Constitución solicitó una opinión consultiva se opuso al pedido central del Ejecutivo, con el que busca legislar —entre otras materias— sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo y, dentro de algunas materias, la prevención del fenómeno El Niño.

—¿Qué sigue?—

Una vez adoptadas sus posturas, las comisiones enviarán el resultado y las conclusiones de sus informes a la Mesa Directiva de la Comisión de Constitución, que preside la diputada Gianina Avendaño (Juntos por el Perú).

Su grupo de trabajo se encargará de recibir los informes consultivos y empezará con la elaboración del dictamen sobre el proyecto original de facultades. En paralelo, las bancadas podrían plantear un dictamen en minoría.

Agotada esta instancia, la propuesta irá al pleno del Congreso y requerirá la votación de una mayoría simple, al tratarse de una ley ordinaria.

Según José Elice, exoficial mayor del Parlamento, si el dictamen en mayoría es rechazado, se evaluará en el Hemiciclo el de minoría.

“En el curso del debate puede haber la casualidad de llegar a un acuerdo y aprobar un texto sustitutorio”, precisó.

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe ningún contenido, el Senado no podrá aprobar ninguna propuesta.

—Posturas—

Este miércoles, el presidente del Congreso, Miguel Torres, pidió acelerar el debate del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que la delegación solicitada no se limita a medidas frente al Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, sino que también contempla acciones para “poner orden dentro del Estado”.

“Hago una invocación para que este debate pueda tomar la celeridad que corresponde, a la urgencia que se presenta”, agregó Torres.

Indicó que los problemas del país no esperarán a que se apruebe formalmente el pedido de facultades.

“La población no espera, el Fenómeno El Niño no se va a detener porque se debata el tema en la Comisión de Constitución de Diputados, la inseguridad no se va a detener porque se enfrasque en una discusión”, refirió.

Mientras tanto, la titular de la Comisión de Constitución indicó que su grupo de trabajo continuará trabajando durante la próxima semana, en medio de la Semana de Representación, en la que prevé concluir la elaboración del dictamen.

La diputada Avendaño precisó que el pedido de facultades ingresó a la Comisión de Constitución el 1 de septiembre y que, considerando el plazo de 15 días establecido para su evaluación, este vencería el lunes próximo.

No obstante, adelantó que durante la semana que viene, del 21 al 25 de setiembre, realizará varias actividades y sesiones con el propósito de formular el dictamen.