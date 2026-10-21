A nivel de grupo, hoy en día cuentan con 10 proyectos multifamily en total. Cuatro de ellos se encuentran en distintas etapas de desarrollo en Chile, Perú y Colombia. En nuestro país, la compañía inauguró su primer edificio multifamily el año pasado en La Mar (Miraflores) y tiene en cartera uno más, esta vez en Megaplaza Independencia, su mall más grande en el Perú.

El proyecto en este mall ubicado en Lima Norte tendrá una inversión de US$33 millones con 504 unidades. El ejecutivo comentó a El Comercio durante la conferencia Parque Arauco Pulse en Chile, en la que participó El Comercio, que en este momento se encuentra en la etapa de diseño y que se busca licitarlo en los primeros meses del 2027.

Siendo así, se espera que en los primeros meses del 2028 se inicien las obras de construcción. En dos años el proyecto abriría sus puertas, con lo que en el 2030 ya tendrían operativo su segundo edificio multifamily en el Perú.

En cuanto a nuevos proyectos multifamily en nuestro país, por el momento no adelantan donde podrían ubicarse, pero se encuentran analizando este tema.

“En el Perú nos hemos enfocado en estos usos para el segmento alto y ahora, con el nuevo proyecto en Independencia, también en segmentos medios-bajos”, comentó Pérez Marchant.

En cuanto a Minka, centro comercial adquirido a Centenario el año pasado por US$112 millones, el ejecutivo comentó que el mall cuenta con un flujo de más de 18 millones de visitas al año. En este activo, el operador de centros comerciales se encuentra en la parte final de la preparación de su plan maestro de remodelaciones y afirmó que es su segundo motor clave de ventas en el país.

De otro lado, Parque Arauco cuenta con 8 outlets en la región, tres de ellos en el Perú, con dos en Lima (Outlet Arauco Lurín, Outlet Arauco Faucett) y uno en Arequipa.

Ante el desarrollo de este formato, que está teniendo un nuevo impulso en el mercado peruano, señaló que puede haber un nuevo proyecto, pero por el momento no está definido.

Por el lado del proyecto de oficinas –que es uno de los últimos usos que viene impulsando en su centro comercial principal en Parque Arauco Kennedy, en Chile– no tienen planes en el Perú por el momento, ya que es un proyecto que desarrollan ocasionalmente.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, en las oficinas del holding. Foto: Claudia Inga)

De acuerdo al mall, Perú y Colombia representan cerca de la mitad del Ebitda consolidado de la compañía, representando Perú el 27,4% del total al segundo trimestre del año). El ejecutivo también dijo que nuestro país –donde hoy tienen ya 32 activos, siendo el tercer mercado más grande- será uno de los mercados que tendrá un crecimiento más robusto en los próximos años.

En cifras, Parque Arauco suma 472.000 m² de superficie arrendable (100% propios) y una tasa de ocupación del 96,2%.