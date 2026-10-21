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Resumen

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Actualmente tiene 10 proyectos multifamily, de los cuales cuatro se encuentran en desarrollo. Uno de ellos es el de Megaplaza Independencia.
Actualmente tiene 10 proyectos multifamily, de los cuales cuatro se encuentran en desarrollo. Uno de ellos es el de Megaplaza Independencia.
Por Claudia Inga Martínez

Parque Arauco, que tiene entre sus principales centros comerciales a Larcomar y Megaplaza Independencia, avanza en el desarrollo de sus propuesta multifamily o renta para viviendas. De hecho, el desarrollo de usos mixtos, en particular el multifamily, es una arista creciente para el holding chileno. Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, señala que el 15% del Capex (inversión) de la compañía se destina al formato multifamily y a futuro estima que la inversión estará entre el 10% y 20% cada año. Se trata, además, de proyectos que se desarrollarán, sobre todo, dentro de los centros comerciales de propiedad de Parque Arauco.

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