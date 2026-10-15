El fin de semana, Interseguro envió una comunicación a sus clientes indicando que un tercero no autorizado había ingresado indebidamente a la información de un grupo de sus usuarios.

En el mensaje enviado a los clientes afectados, la aseguradora indicó que aunque en la información que fue obtenida indebidamente se encontraban algunos datos personales, no se habrían visto comprometidos datos que permitan hacer transacciones u operaciones relacionadas con los seguros. Pese ello, el mensaje generó preocupación en sus clientes.

Al respecto, este Diario se comunicó con Indecopi para conocer si habían recibido algún reclamo ante esta presunta filtración de datos o si habían iniciado alguna investigación desde su rol.

Interseguro confirma incidente de ciberseguridad: datos de identificación, contacto y pólizas estarían comprometidos. (Foto: Andina)

“Respecto a Interseguro, el Indecopi se mantiene atento al desarrollo del caso en el ámbito de sus competencias”, indican desde la entidad. No obstante, precisan que, según la información disponible hasta el momento, los hechos estarían relacionados con la protección de datos personales a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Hasta el cierre de esta nota, el Indecopi reporta que ha recibido cuatro reclamos relacionados con este incidente y que brindará orientación a los consumidores sobre las vías para recibir la atención correspondiente.

¿Cuándo se conoció el ataque de ciberseguridad?

Interseguro informó a El Comercio que el 7 de octubre detectó que un ciberdelincuente accedió de manera indebida a información almacenada en sus sistemas. La empresa activó sus protocolos de respuesta y detuvo el acceso no autorizado e inició una investigación para determinar el alcance del incidente de ciberseguridad.

Al ser consultado por este Diario sobre la fecha del acceso no autorizado, Interseguro comentó que si bien el 7 de octubre detectaron el acceso no autorizado, no ha sido posible precisar desde cuándo se dio la vulneración, pues el evento continúa en investigación. Así también, la empresa indicó que debido a que la investigación está en curso, todavía no se puede precisar la cantidad de clientes afectados o cómo se produjo el fallo.

Ataque de cibserseguridad.

¿Qué señala la SBS sobre el incidente de ciberseguridad?

Por su parte, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) dijo a este Diario que Interseguro les notificó oficialmente el incidente y que vienen efectuando un seguimiento de la evolución de este y las acciones adoptadas por la compañía.

“La compañía informó una presunta exfiltración y exposición no autorizada de información y, conforme a su procedimiento de gestión de incidentes, viene realizando las investigaciones y acciones de respuesta para determinar su alcance e impacto, así como las medidas de contención y mitigación que correspondan”, comentó a este Diario el regulador.

De acuerdo con la alerta de ciberseguridad difundida el 13 de octubre de 2026 en la red social X, el grupo Direwolf incluyó a Interseguro en su portal de extorsión y afirmó que extrajo aproximadamente 2,5 terabytes de información.

La investigación sigue en curso, por lo que aún no se ha podido conocer concretamente el alcance de personas afectadas. (Crédito: Freepik)

“La SBS ya se encuentra realizando el seguimiento y las acciones de supervisión correspondientes. Como parte del seguimiento supervisor, la SBS está recabando y evaluando la información sobre la naturaleza y origen del incidente, la información comprometida, los resultados de la investigación técnica y del análisis forense, así como las medidas implementadas y las acciones orientadas a prevenir eventos similares. Sobre esa base, se evaluará el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad de la información y ciberseguridad”, remarcó el ente supervisor.

Vale recordar que no es el único incidente que se ha producido en el grupo. Hace dos años atrás, en el 2024, en el mes de octubre, Interbank también vio vulnerados sus sistemas, que amenazó la filtración de datos personales de más de 3 millones de usuarios: nombres completos, números de tarjetas, teléfonos, fechas de nacimiento, documentos de identidad y hasta detalles de diversas transacciones bancarias. En ese entonces, la entidad confirmó que “un tercero” había accedido a cierta información con el objetivo de extorsionarlos.