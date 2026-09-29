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La hora de Galarreta

“De lo que se trata es que una buena comunicación gubernamental acompañe siempre e idealmente a una buena gestión gubernamental”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades. (Foto: PCM)
    El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades. (Foto: PCM)
    / JUANPA AZABACHE

    Entre el innecesario bloqueo parlamentario a las facultades legislativas solicitadas por el gobierno y la desmedida ansiedad pública por resultados de gestión a solo dos meses de la asunción al poder de Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, debiera dar un urgente campanazo de alerta de que el pararrayos del régimen es precisamente él.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.