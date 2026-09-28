Horóscopo de HOY, lunes 28 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan mejoras económicas por la cooperación recibida; éxito resonante. Amor: momento agradable, ideal para disipar los aspectos negativos de la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se ubicará entre puntos de vista opuestos y el entorno verá que su idea es mejor. Amor: su encanto será percibido como el factor de seducción que motiva el romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con el negocio o trabajo en crecimiento, no habrá problemas de dinero. Amor: manejará su encanto con simpatía y todo le conducirá a iniciar un romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes comenzarán a crear dificultades en el trabajo; los resolverá. Amor: momento para confiar y compartir sentimientos y todo comenzará a mejorar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el plan de negocios será el acertado y pronto verá surgir interesantes beneficios. Amor: recuperará la calidez, los roces desaparecerán y surgirán momentos agradables.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será destacada su habilidad para subsanar errores producidos por otros. Amor: alguna exigencia dicha al pasar será considerada como motivo de discusión.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será observado por gente que le hará una propuesta. Amor: descubrirá la interesante afinidad con alguien que ha percibido su encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará gente poco idónea que trabará el avance de su proyecto. Amor: el encuentro con una ex pareja no será buena idea, salvo que haya algo por cerrar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para negociar salarios o beneficios. Amor: la intimidad de la pareja será embellecida por la calidez del encanto mutuo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: vencerá dificultades y conseguirá aumentar la cooperación. Amor: la relación podría opacarse por demandas excesivas o actitudes teñidas de indiferencia.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su capacidad para crear nuevos proyectos será desafiada pero ganará. Amor: alguien de otro entorno le causará un irresistible agrado; posible romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el equipo comenzará a flaquear en ideas, pero les marcará un camino. Amor: la comunicación mejorará y se verá en la calidad del diálogo y los agradables momentos.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA CUANDO EJERCE ALGÚN LIDERAZGO. ESCUCHA A TODOS Y A CADA UNO.