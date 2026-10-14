Horóscopo de HOY, martes 13 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las mejoras planeadas comenzarán a concretarse y los proyectos o negocios crecen. Amor: apelará a su carácter para alejar a gente maliciosa que desanima a la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: neutralizará la acción de gente poco confiable con un proyecto inteligente. Amor: sus expectativas serán satisfechas en un encuentro con alguien con afinidades.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas de clientes y las personas influyentes le elogiarán. Amor: si idealiza rasgos de su pareja, no verá aquello que luego generará roces o dificultades.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reflotará un proyecto postergado porque llega el momento para su vigencia. Amor: un encuentro con ex pareja, mostrará que muchas cosas cambian y para bien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: remontará los obstáculos más complicados con la ayuda de personas idóneas. Amor: las ideas fijas en la pareja trabarán la comunicación e impedirán la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una interferencia motivará que un error no sea detectado con antelación. Amor: descubrirá que la ternura es la mejor medicina para sanar heridas en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los cambios en el escenario económico le obligarán a tomar iniciativas. Amor: necesitará tener comprensión para que una relación no se convierta en tóxica.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con la guía de su intuición impedirá que se malogre un negocio. Amor: ideal para momentos de diversión e iniciar posible romance o reconciliación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: terminará con los errores de su entorno y evitará las pérdidas. Amor: un interrogante quedará sin respuesta y creará dudas que dañarán la relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: organizará las cosas de un modo eficaz y que nadie podrá alterar. Amor: llegará el ansiado encuentro con la bella persona que le llena de expectativas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y el esfuerzo se verá reflejado en negocios rentables. Amor: su encanto no será pasado por alto; cierta persona querrá un acercamiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será presentado como brillante, pero verá una falla que nadie ve. Amor: mucha sensibilidad en la relación causará incomodidad, pero se equilibrará.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CIENTÍFICA, ERUDITA O ARTISTA GENIAL. SE ESFUERZA POR LLEGAR A LO MÁS ALTO.