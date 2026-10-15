Horóscopo de HOY, jueves 15 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algunos resultados serán flojos, otros mejorarán pero tendrá todo bajo control. Amor: pocas palabras y gestos plenos de encanto crearán un ambiente de romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: notará que necesita ayuda y no vacilará en pedirla pero con cierta exigencia. Amor: su encanto fluirá en el entorno y alguien querrá tener un encuentro amable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cambios tecnológicos parecerán complicados pero los aprenderá rápidamente. Amor: se manejará con simpatía y su encanto crecerá; cierta persona querrá acercarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: estará al borde de no cumplir ciertos plazos pero si acelera, lo logrará. Amor: a veces, un gesto puede ser confuso, esta vez indicará genuino interés romántico.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: decidirá evitar discusiones o polémicas que demoren un proyecto nuevo. Amor: su encanto se verá irresistible en un encuentro y bastará solo un gesto para interesar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad analítica y su facilidad para los números. Amor: mostrará seguridad en la expresión de sus sentimientos y las dudas terminarán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: detectará fallas que otros dejan pasar y su posición comenzará a crecer. Amor: tiende a generar roces en la pareja pero tendrá un amable llamado de atención.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguna actitud obstinada afectará el avance de un trabajo. Amor: conocerá a alguien que le hará olvidar el pasado y verá crecer una dulce afinidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le sugerirán ideas que parecen poco sólidas pero tendrá una genial. Amor: se renovará el encanto mutuo en la pareja y los momentos románticos crecerán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se liberará de trabas impuestas sobre su camino a las metas exitosas. Amor: mejora la comunicación y las cosas de la pareja mostrarán amoroso entendimiento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: desmentirá con resultados a los que dicen que un trabajo está mal hecho. Amor: alguien captará su atención porque se maneja con gran simpatía; se avecina romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será muy bien evaluado y recibirá inesperado beneficio. Amor: se disiparán las diferencias y los sentimientos se verán nítidos tal como realmente son.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA EN GENERAL. TOMA INICIATIVAS AUNQUE NO TENGA LA SOLUCIÓN.