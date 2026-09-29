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El paisaje como instrumento científico

“Ya no bastaba con tener buenos científicos, hacían falta lugares, instrumentos e instituciones capaces de sostenerlos en el tiempo”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Resumen

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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    Hay lugares del Perú que solemos ver como paisaje, como recurso natural o, a veces, como amenaza. El cañón del Colca entra casi siempre en la primera categoría. Es una postal turística de Arequipa y una formación geológica que impone respeto por su tamaño.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.