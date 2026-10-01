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Comisión de Constitución reanuda debate de pedido de facultades (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
Comisión de Constitución reanuda debate de pedido de facultades (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
Por Erik Rivera

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), reanuda, a las 2 de la tarde, el debate del pedido facultades legislativas del Gobierno. Se espera que se presente un texto sustitorio al predictamen que recomienda mandar al archivo la solicitud.

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