Congreso de la República del Perú. (Foto: Andina)
Congreso de la República del Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Dos diputados solicitaron el retiro de sus firmas de la moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, iniciativa que será dada a conocer al Pleno de la Cámara de Diputados.

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