Dos diputados solicitaron el retiro de sus firmas de la moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, iniciativa que será dada a conocer al Pleno de la Cámara de Diputados.

El primero fue el diputado de Ahora Nación Helard Bladimir Sonco Villanueva, quien mediante un oficio dirigido al oficial mayor, Hugo Fernando Rovira Zagal, pidió el retiro inmediato de su firma y adhesión a la Moción de Orden del Día 424, presentada el 21 de septiembre.

Sonco solicitó que su decisión sea incorporada al expediente parlamentario, que se actualice la relación de firmantes y que se deje constancia expresa de que ya no mantiene la condición de firmante ni proponente de la iniciativa.

Pedido de Helard Sonco.

Asimismo, pidió que su retiro sea comunicado a la Presidencia de la Cámara de Diputados y a la Dirección General Parlamentaria, debido a que la moción ya fue incluida en la agenda del Pleno. También solicitó verificar si, luego de su salida, se mantiene el número mínimo de firmas requerido por el Reglamento de la Cámara.

A este pedido se sumó el diputado César Arturo Eusebio Padilla, quien también solicitó al oficial mayor el retiro de su firma de la misma moción.

Pedido de César Eusebio.

La Moción de Orden del Día 424 fue presentada por parlamentarios de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras y plantea que Chang Escobedo acuda al Pleno para responder un pliego interpelatorio de 44 preguntas.

Entre los temas incluidos figuran la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, el presunto hostigamiento sexual denunciado contra el superintendente de la Sunedu, criterios para designaciones y nombramientos en el sector Educación, la política de educación superior universitaria y la reglamentación de la Ley 32581, referida a las pensiones de maestros jubilados y cesantes.