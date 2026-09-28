“Me agarró a la fuerza... me dijo que no dijera nada porque si hablaba me iba a matar.” Con ese relato, dado ante la Cámara Gesell, una mujer denunció que fue abusada sexualmente por Manuel Asención Fernández Yoplac cuando ella tenía 13 años. Hoy, Fernández Yoplac es candidato de Somos Perú a la alcaldía provincial de Rodríguez de Mendoza, en Amazonas.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esa provincia formalizó la investigación preparatoria contra el dos veces alcalde de Limabamba (2007-2010 y 2015-2018) por presunta violación sexual de menor de edad. El plazo es de 120 días. El caso se tramita bajo el Expediente Judicial N° 00365-2025.

Madre de la presunta víctima le reclama por los hechos.

Según la denunciante, los hechos ocurrieron en 2007. Fernández Yoplac, entonces alcalde y “tío político” de la menor, la llevaba en auto de Rodríguez de Mendoza a Limabamba. En el trayecto desviaba el vehículo hacia el paraje de Chicapampa, apagaba las luces y abusaba de ella. Según su testimonio, luego la amenazaba con su cargo y sus vínculos con jueces, fiscales y policías para que no lo denunciara.

Testimonio silenciado

La denunciante, contó a El Comercio por qué tardó años en denunciar: “Años quería hacer la denuncia, pero no se podía porque en Rodríguez de Mendoza, como el señor tiene influencias y todo, no me recibían la denuncia. El año pasado he viajado a Chachapoyas y he podido realizar la denuncia recién ahí”.

También lo vinculó con el gobernador regional de Amazonas: “Él está metido con Gilmer Horna y en Amazonas Gilmer y él están con jueces y fiscales... él es su gente”, manifestó la denunciante.

Proceso fiscal en curso contra Manuel Fernández Yoplac.

El expediente suma mensajes que agravan la acusación. De hecho, en un chat, la madre de la víctima le reclama directamente al candidato por el presunto acto de violación: “Te estoy llamando violador... violador de mi hija cuando mi hija tenía 13 años, desgraciado... violador con pruebas”. lleva.”

Llamada cortada

El Comercio buscó la versión del candidato. Fernández Yoplac respondió que se trata de una maniobra política: “Es una denuncia muy organizada, armada... alguien tiene muy mala intención de malograr mi imagen como político y como familia.”

Pero cuando se le preguntó si los hechos ocurrieron mientras era alcalde de Limabamba, cortó la llamada con la excusa de que lo llamaba su esposa y prometió devolver la comunicación. Nunca lo hizo, pese a los mensajes posteriores de este Diario.

Familiares piden celeridad en el caso contra el candidato Manuel Fernández Yoplac.

El 15 de abril, Gil Chávez Grandez, familiar de la víctima, le escribió directamente al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y a los jefes de Control Interno del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí y Jorge Eudocio Valdivia Ysla para reclamarles la demora del expediente N.° 365-2025-91-0106-JR-PE-01 y las diligencias pendientes. La ODCI Amazonas confirmó la recepción del correo ese mismo día.

Unidad de Investigación