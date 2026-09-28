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Resumen

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“Me agarró a la fuerza... me dijo que no dijera nada porque si hablaba me iba a matar.” Con ese relato, dado ante la Cámara Gesell, una mujer denunció que fue abusada sexualmente por Manuel Asención Fernández Yoplac cuando ella tenía 13 años. Hoy, Fernández Yoplac es candidato de Somos Perú a la alcaldía provincial de Rodríguez de Mendoza, en Amazonas.

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