A menos de 14 días para las elecciones regionales y municipales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tiene una ventaja de poco más de 10 puntos porcentuales en votos válidos sobre Carlos Bruce (Somos Perú) de cara a los comicios por la alcaldía de Lima, según un simulacro de Datum Internacional para América Multimedia.

López Aliaga, quien es candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, tiene un 28,4% de los votos válidos, mientras el burgomaestre de Surco, 18,2%.

El exalcalde de Lima fue candidato a la Presidencia y al Senado a inicios de este año. Fue elegido para ser representante en la cámara alta del Congreso, pero no recogió su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud de renuncia y permitió su postulación a teniente alcalde.

El empresario quedó como cabeza de lista de Renovación Popular, luego de la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima. El médico, fundador de los hospitales de la Solidaridad, tenía 7,5% de intención de voto en julio último y no está en el pelotón que disputaba los comicios.

Al cierre de esta nota y con el inicio este lunes del primer debate municipal, el JNE aún no definía si López Aliaga, en caso gane su lista podrá o no asumir la alcaldía de Lima. Sus adversarios, entre ellos Bruce, han acusado una reelección encubierta.

Detrás de ellos delos candidatos de Renovación Popular y Somos Perú, se ubican Francis Allison (Avanza País) con el 11,3% de los votos válidos, Samuel Daza (Fuerza Popular) con 7,1%, Daniel Urresti (Podemos Perú) con 5,8%, Elio Riera (Alianza para el Progreso) con 4,8%, Susel Paredes (Ahora Nación) con 3,6%, Alberto Tejada (Acción Popular) con 3,6%, Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) con 3,6% y Segundo Valdez (Frepap) con 2,1%.

Los candidatos de otros partidos reúnen 11,5% de los votos válidos. El partido Batalla Perú, que tiene como postulante al sillón municipal capitalino a Samir Quispe Caballero, y la alianza de izquierda Venceremos, cuyo candidato es Juan Carlos Alvarado, no recibieron votos en el simulacro realizado entre el 15 y 17 de setiembre último.

Respecto a los votos emitidos, el blanco tiene 8,5% y el nulo, 4,7%, de acuerdo con el estudio de opinión.

El panorama en el Callao

Según el simulacro, difundido en “Cuarto Poder”, el exalcalde del Callao Pedro Spadaro (Renovación Popular) tiene el 56,5% de los votos válidos en la elección para el gobierno regional del primer puerto. Si esa cifra se mantiene, el excongresista llegaría al GORE sin necesidad de una segunda vuelta.

En el segundo lugar se ubica Miguel Cordano (Fuerza Popular) con un 15,7% de los votos válidos. El fujimorista postula por tercera vez al referido cargo. En el 2022 pasó a la segunda vuelta, donde obtuvo el 32,049% de respaldo.

Detrás se ubican Ismael Paredes (Somos Perú) con 7,8%, Víctor Huarancca (Partido del Buen Gobierno) con 5,3%, Elvira Madalengoitia (Avanza País) con 4,8%, Dante Mandriotti (Acción Popular) con 4,7%, Cinthya Camasca (Frepap) con 3,2% y José Sosa (Partido Popular Cristiano) con 2%.

En el 2018, Mandriotti fue elegido gobernador regional del primer puerto por el movimiento Por ti Callao.

De cara a la alcaldía provincial del Callao, Renovación Popular, a través del candidato César Pérez, también lidera con 61,3% de los votos válidos, según el simulacro de Datum Internacional.

En el segundo lugar, se encuentra Josseline Garrido (Fuerza Popular) con 18,9%. Le siguen Guillerm Aguilar (Somos Perú) con 8,9%, Jorge Paredes (Partido del Buen Gobierno) con 6,6%, Gloria Quispe (Partido Popular Cristiano) con 2,6% y Oswaldo Acevedo (Alianza Regional por el Perú) con 1,6%.

Spadaro y Pérez son investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Callao por presunta colusión agravada, luego de que la Unidad de Investigación de este Diario revelara que la municipalidad del primer puerto, cuando ambos eran alcalde y teniente alcalde, realizó pagos por “órdenes de servicio” a favor de la gerente general y del apoderado de su empresa Glamour & Style Salón Spa. En abril último, fueron allanados tras orden judicial.

Más información

En “Cuarto Poder” también se presentó una encuesta de intención de voto de algunos distritos de Lima y el Callao. Por ejemplo, en La Molina, lidera el exalcalde Juan Carlos Zurek (Somos Perú) con el 38,7%, en Surquillo, José Luis Huamaní (Avanza País) con 37,2%, y en La Victoria Susana Saldaña (Renovación Popular) con 21,7% y Alberto Moreno (Somos Perú) con 18,3%.

En Ventanilla (Callao), el exalcalde Omar Marcos (Renovación Popular) tiene el 40,3% de las preferencias. Y los dos que le siguen son Luis Ladauro (Somos Perú) con 11,3% y César Hurtado (Fuerza Popular) con 10,3%. Es decía, les lleva casi 30 puntos porcentuales.