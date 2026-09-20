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López Aliaga, quien es candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, tiene un 28,4% de los votos válidos, mientras el burgomaestre de Surco, 18,2%. (Foto: El Comercio)
López Aliaga, quien es candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, tiene un 28,4% de los votos válidos, mientras el burgomaestre de Surco, 18,2%. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A menos de 14 días para las elecciones regionales y municipales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tiene una ventaja de poco más de 10 puntos porcentuales en votos válidos sobre Carlos Bruce (Somos Perú) de cara a los comicios por la alcaldía de Lima, según un simulacro de Datum Internacional para América Multimedia.

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