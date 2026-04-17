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Pedro Spadaro y César Pérez fundaron una peluquería en febrero de 2022. (Foto: Facebook)
Pedro Spadaro y César Pérez fundaron una peluquería en febrero de 2022. (Foto: Facebook)
/ DIEGO NECIOSUP MATOS
Por Carlos Gonzales

Los recientes allanamientos a las casas de un grupo de exfuncionarios y trabajadores de la Municipalidad del Callao, entre ellos el exalcalde chalaco Pedro Spadaro y su sucesor, César Pérez, han puesto nuevamente sobre el tapete el caso que denunció, en agosto del 2025, el diario El Comercio sobre sospechosos pagos a personas vinculadas a las mencionadas autoridades.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.