Los recientes allanamientos a las casas de un grupo de exfuncionarios y trabajadores de la Municipalidad del Callao, entre ellos el exalcalde chalaco Pedro Spadaro y su sucesor, César Pérez, han puesto nuevamente sobre el tapete el caso que denunció, en agosto del 2025, el diario El Comercio sobre sospechosos pagos a personas vinculadas a las mencionadas autoridades.

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Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía allanaron, la madrugada de este jueves, 15 viviendas ubicadas en los distritos de San Isidro, San Martín de Porres, Miraflores, Surquillo y Pueblo Libre, así como la sede de la Municipalidad del Callao. En el caso están implicados siete funcionarios chalacos y se busca determinar un presunto delito de colusión agravada.

Lo que llamó la atención de las autoridades, según fuentes judiciales, es que César Pérez y Pedro Spadaro no se encontraban en sus domicilios, ubicados en San Isidro, por lo que sospechan que fueron alertados y salieron antes de la llegada de la PNP y la Fiscalía, pese a que contra ellos no había un mandato de detención. Las fuentes también informaron que el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao no aceptó ordenar la detención preliminar de ambos personajes, por lo que solo dispuso el allanamiento de sus casas.

Las autoridades allanaron viviendas la madrugada del jueves.

La Municipalidad del Callao afirmó que, hace 8 meses, el alcalde y sus funcionarios han brindado todas las facilidades y han atendido los requerimientos de la PNP y del Ministerio Público. Por ello, consideró que se le estaría dando un “uso político” al caso.

“Por el contexto en el que se desarrollan estas diligencias, existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, con una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, señaló el municipio chalaco.

La Municipalidad del Callao fue allanada por las autoridades.

La historia

Toda la historia comienza cuando Pedro Spadaro y César Pérez fundaron en el 2022 la empresa Glamour & Style Salon Spa S.A.C., la cual brindaba servicios estéticos en un centro comercial de Ate. El vínculo de ambos nació cuando trabajaron juntos en el municipio distrital de Ventanilla, donde Spadaro era alcalde y Pérez fue regidor y teniente alcalde, y continuó en la Municipalidad del Callao.

Sin embargo, una investigación de este Diario evidenció que la gerenta de Glamour & Style Salon Spa, identificada como Sindel Spray Palomino, y el apoderado de la empresa, Julio Chanamé Bedón, siguieron obteniendo órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras Spadaro y Pérez eran las autoridades edilicias, es decir, entre 2022 y 2025.

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Sindel Spray obtuvo, siendo gerente del mencionado salón de belleza, órdenes de servicios de la Municipalidad de Callao por montos que suman 63 mil soles. Ella también fue anteriormente locadora de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Ventanilla y postuló en abril del 2019 a un puesto en la Subgerencia de Recaudación de Miraflores. También trabajó durante el 2011 en la Subgerencia de Administración Tributaria de San Juan de Miraflores.

Pedro Spadaro y César Pérez son investigados por las autoridades.

Por su parte, Chanamé Bedón había recibido, desde setiembre del 2023, cuando ejerce la representación de la empresa, unos S/96.000 de las gestiones edilicias chalacas bajo el mandato de Spadaro y Pérez. En la Municipalidad de Ventanilla, él trabajó en la Subgerencia de Rentas y Ejecutoría Coactiva.

Sindel Spray era estudiante de Administración cuando fue nombrada, en febrero del 2022, gerenta de la empresa, mientras que Chanamé no registra grados académicos. La estrecha cercanía de la joven con Spadaro y Pérez se evidenció cuando se le delegó a este último, como autoridad chalaca, la facultad de celebrar el matrimonio civil de Spray Palomino, desarrollado el 24 de marzo de 2025.

Esta es la resolución que permitió a César Pérez tener la facultad de celebrar el matrimonio civil de Sindel Spray.

Los 360 mil soles hallados en la casa de César Pérez

El Ministerio Público halló 360 mil soles durante un allanamiento, ejecutado el 15 de julio de 2023, en la casa del entonces teniente alcalde del Callao César Pérez, como parte de una investigación reservada.

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Sin embargo, el Ministerio Público decidió no continuar con la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito porque Pérez Barriga demostró que dicho dinero era producto de la venta de un inmueble.

César Pérez

“Ese dinero fue producto de un adelanto de la venta de una propiedad que yo adquirí hace más de ocho años atrás, antes de ejercer cualquier cargo de envergadura en el Callao. Eso nos da la tranquilidad de poder decir que ese dinero es producto de una venta transparente de una propiedad”, agregó.

Pérez Barriga asumió como alcalde del Callao tras la renuncia presentada por Pedro Spadaro, quien anunció que postulará al Gobierno Regional del Callao.

La defensa de los socios Pedro Spadaro y César Pérez

Juan Carlos Portugal, abogado de Pedro Spadaro, señaló que las órdenes de servicio que obtuvo Sindel Spray durante la gestión de su patrocinado en la Municipalidad de Callao fue de acuerdo con lo que estipula las normas, por lo que descartó alguna irregularidad.

“La persona ha sido contratada de manera regular, la norma lo permitía, no ha sido fantasma, ha brindado los servicios. La locación de servicios, que es la naturaleza contractual de la ciudadana, es un tipo de contrato permitido, se da en cualquier parte del mundo, en cualquier entidad, así que no es una situación inusual o apresurada que se haya generado aquí (Municipalidad del Callao). Es una contratación permitida, lo prohibido y no permitido es que se contrate una persona que no preste servicios. Nada de eso ha ocurrido”, afirmó el abogado.

“La contratación, según señaló la OSCE en un informe, no es un procedimiento irregular, ese procedimiento es normado y es perfectamente regulado”, agregó.

Juan Carlos Portugal es abogado de Pedro Spadaro.

Desde las redes sociales, Spadaro señaló que, con el allanamiento a su casa, se ha vulnerado la intimidad de su familia “sin motivo legal alguno” y cuestionó que eso ocurra en la etapa final de la investigación en su contra. Por ello, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables.

“La fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis dos menores hijas, sin motivo legal alguno y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, señaló Spadaro en su pronunciamiento.

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“También tengo que decirlo con claridad: esto no es justicia, es un show mediático. La fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa”, agregó.

Cuestionan allanamiento

A su turno, Aurora Silva, quien ejerce la defensa legal de César Pérez, cuestionó que el fiscal Wils Gonzales Morales recién haya dispuesto los allanamientos cuando faltan, según dijo, cinco días para que concluya la etapa de investigación preliminar, que abarca 8 meses. Remarcó que la actuación fiscal genera en el actual “contexto político” un “menoscabo” a su patrocinado.

“No hay ninguna irregularidad, se han realizado más de 37 actos de investigación durante 8 meses y no se sabe por qué, a cinco días de terminar la investigación, se está requiriendo allanamientos, no tiene sentido. Pareciese que tuviera fines políticos”, aseveró Silva.