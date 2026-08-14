Los niños de 3 a 12 años entrarán gratis al Castillo de Chancay el sábado 15 y el domingo 16 de agosto | Foto: Castillo de Chancay
Los niños de 3 a 12 años entrarán gratis al Castillo de Chancay el sábado 15 y el domingo 16 de agosto | Foto: Castillo de Chancay
Por Redacción EC

El Castillo de Chancay se prepara para celebrar el Día del Niño con una programación especial pensada para que grandes y pequeños vivan una jornada diferente en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la costa peruana.