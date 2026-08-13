El cuerpo de Axel Rolando La Torre, bombero voluntario del Callao, permanece en territorio ruso luego de confirmarse su muerte durante la guerra entre Rusia y Ucrania. La familia del joven solicita a las autoridades peruanas apoyo para repatriar sus restos y trasladarlos al país, donde esperan poder velarlo y darle el último adiós.

Según sus familiares, Axel viajó a Rusia con la intención de mejorar la situación económica de sus padres y sus dos hijos. Buscaba una oportunidad laboral que le permitiera enviar dinero a su hogar, pero no les habría informado que terminaría en una zona vinculada al conflicto armado.

Axel La Torre, el bombero peruano que murió en Rusia tras ser captado con engaños. Foto: Captura de video/PanamericanaTV

Viajó a Rusia sin contarle la verdad a su madre

La madre del joven relató que, antes de partir, Axel le aseguró que viajaría únicamente a Arequipa y que posteriormente enviaría dinero para ayudar con los gastos de la familia.

Sus seres queridos sostienen que tomó la decisión de emigrar motivado por la posibilidad de conseguir mejores ingresos, sin conocer las circunstancias que posteriormente enfrentaría en Rusia.

La Cancillería peruana ha señalado que varios connacionales fallecidos en el conflicto fueron captados mediante engaños y posteriormente enfrentaron procesos de reclutamiento para participar en la guerra.

PUEDES VER: Gobierno exige a Rusia información de peruanos reclutados para la guerra

Familia perdió contacto con Axel desde mayo

Los familiares de Axel perdieron contacto con él desde mayo de este año. Posteriormente, recibieron información de un compatriota que logró escapar de la zona de conflicto y que confirmó la muerte del joven, conocido con el apelativo de ‘Búho’.

Según el testimonio recibido por la familia, Axel habría pisado una mina que le provocó graves heridas en las piernas. Sus compañeros habrían abandonado el lugar para ponerse a salvo.

“Él les gritó que corrieran y que se salvaran, mientras él quedó a la espera de ayuda, pero no recibió auxilio y murió desangrado”, narró su hermana al noticiero de Panamericana Noticias.

Bombero peruano fallece en Rusia y su familia espera recuperar sus restos para darle el último adiós. Foto: Captura de video/PanamericanaTV

La familia remarcó que el joven no tenía antecedentes ni experiencia militar y que su única vinculación con una institución uniformada era su labor como bombero voluntario.

Cancillería ya repatrió a otros peruanos

Poco antes de conocerse el fallecimiento de Axel La Torre, la Cancillería peruana facilitó la repatriación de cuatro jóvenes peruanos que lograron escapar del frente de guerra y regresar con sus familias. Los connacionales llegaron al Perú después de atravesar situaciones relacionadas con presuntos engaños y reclutamiento en Rusia.

La Cancillería ha informado que al menos 11 peruanos han fallecido en circunstancias similares durante el conflicto.

Ahora, la familia del bombero espera la intervención de las autoridades peruanas para lograr el traslado de sus restos desde Rusia, hasta el Callao, para ser velado en su hogar y permitir que sus padres, hijos y demás seres queridos puedan despedirlo.

Sin embargo, el proceso podría enfrentar dificultades logísticas y diplomáticas debido a las condiciones derivadas del conflicto armado.

VIDEO RECOMENDADO