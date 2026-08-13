Peruano murió en la guerra entre Rusia y Ucrania: familia de bombero pide ayuda para repatriar su cuerpo. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Peruano murió en la guerra entre Rusia y Ucrania: familia de bombero pide ayuda para repatriar su cuerpo. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Por Redacción EC

El cuerpo de Axel Rolando La Torre, bombero voluntario del Callao, permanece en territorio ruso luego de confirmarse su muerte durante la guerra entre Rusia y Ucrania. La familia del joven solicita a las autoridades peruanas apoyo para repatriar sus restos y trasladarlos al país, donde esperan poder velarlo y darle el último adiós.

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