Un incendio de grandes proporciones se registra en un almacén de reciclaje ubicado en la calle Los Algarrobos N.° 100, en la Asociación Villa Rica, en el distrito de Villa El Salvador. Más de 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplazadas hasta el lugar para atender la emergencia.

El siniestro genera una intensa humareda visible desde varias manzanas a la redonda. Detrás de un gran montículo de desechos se observan enormes lenguas de fuego que afectan el depósito, donde se almacenan piezas de madera y otros materiales de reciclaje.

Incendio en almacén de reciclaje genera enorme humareda en Villa El Salvador. (Foto: Captura / Canal N)

Para atender la emergencia, se movilizaron ocho motobombas, dos cisternas, dos escaleras telescópicas, dos unidades de rescate y una ambulancia. Las unidades proceden de distintas dependencias, entre ellas San Miguel, Barranco, Surco, Lurín y Villa El Salvador.

Uno de los principales problemas reportados por los bomberos es la falta de agua para las labores de control del incendio. Ante esta situación, Sedapal interviene para atender el abastecimiento del recurso hídrico.

Por su parte, Romel Rosario, subgerente de Gestión de Desastres de la Municipalidad de Villa El Salvador, informó que la comuna implementó un puesto de comando para coordinar la atención de la emergencia. Asimismo, indicó que se entregaron ocho cisternas de agua para abastecer al Cuerpo General de Bomberos.

Incendio en un almacén de chatarra en la zona industrial de Villa El Salvador moviliza al menos 14 unidades de bomberos. Los equipos de emergencia enfrentan dificultades por el abastecimiento de agua. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/bjc5eRgIKM — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni fallecidas a causa del incendio.

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Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.