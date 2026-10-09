Gran incendio consume almacén de reciclaje en Villa El Salvador. (Foto: Captura / Canal N)
Gran incendio consume almacén de reciclaje en Villa El Salvador. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones se registra en un almacén de reciclaje ubicado en la calle Los Algarrobos N.° 100, en la Asociación Villa Rica, en el distrito de Villa El Salvador. Más de 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplazadas hasta el lugar para atender la emergencia.

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