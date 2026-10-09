Por Redacción EC

Los usuarios del servicio de agua potable de Lima y Callao cuentan con alternativas digitales para manifestar su disconformidad cuando consideran que el importe de su recibo no refleja el consumo que realizaron durante el periodo facturado. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dispone de una herramienta en línea que permite iniciar este procedimiento desde una computadora o un teléfono celular, sin tener que desplazarse hasta una sede de atención. La opción está disponible durante todo el día, incluidos sábados, domingos y feriados, y contempla situaciones como lecturas del medidor que el cliente considera incorrectas, cantidades facturadas que no reconoce o montos que cuestiona por no corresponder con el agua utilizada. De esta manera, los ciudadanos pueden gestionar sus solicitudes a distancia y dejar constancia formal de su disconformidad con la facturación recibida.