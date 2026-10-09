Los usuarios del servicio de agua potable de Lima y Callao cuentan con alternativas digitales para manifestar su disconformidad cuando consideran que el importe de su recibo no refleja el consumo que realizaron durante el periodo facturado. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dispone de una herramienta en línea que permite iniciar este procedimiento desde una computadora o un teléfono celular, sin tener que desplazarse hasta una sede de atención. La opción está disponible durante todo el día, incluidos sábados, domingos y feriados, y contempla situaciones como lecturas del medidor que el cliente considera incorrectas, cantidades facturadas que no reconoce o montos que cuestiona por no corresponder con el agua utilizada. De esta manera, los ciudadanos pueden gestionar sus solicitudes a distancia y dejar constancia formal de su disconformidad con la facturación recibida.

¿Qué debes saber antes de reclamar ante Sedapal?

La gestión de estas controversias se encuentra sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), entidad encargada de regular y supervisar los servicios de saneamiento. Las normas establecen cómo deben tramitarse los expedientes, qué etapas comprende el procedimiento y cuáles son los tiempos previstos para emitir una respuesta. Si el usuario no está conforme con la decisión adoptada en primera instancia, puede recurrir a los mecanismos de revisión contemplados en la normativa vigente.

Es importante distinguir las discrepancias relacionadas con el importe del recibo de los problemas operativos que afectan la prestación del servicio. Una factura que registra un consumo considerado excesivo requiere un procedimiento comercial, mientras que una tubería rota, una fuga en la vía pública o una interrupción del suministro debe comunicarse mediante los canales destinados a ese tipo de incidencias. Identificar correctamente el motivo de la consulta permite dirigirla al área correspondiente y evitar confusiones durante la atención.

Antes de comenzar, conviene reunir la información necesaria para completar el formulario. El dato principal es el código de suministro, que aparece en la parte superior del recibo de agua. También se recomienda tener disponible el documento de identidad, así como un correo electrónico y otros datos de contacto actualizados, pues estos pueden utilizarse para comunicar novedades relacionadas con el expediente.

Así puedes iniciar el procedimiento por internet

Sedapal cuenta con diferentes plataformas digitales, pero no todas cumplen la misma función. Para presentar documentos administrativos, realizar determinadas gestiones institucionales o formular solicitudes documentarias, existe una Sede Electrónica que requiere el registro de una cuenta. Entre sus condiciones se encuentra el envío de un archivo PDF único, cuyo peso no debe superar los 40 megabytes.

En cambio, si la intención es cuestionar el importe de una factura de agua, corresponde utilizar el canal comercial habilitado para ese propósito. El usuario puede ingresar al portal oficial de Sedapal, acceder al apartado destinado a clientes y seleccionar la opción de reclamos. Una vez dentro, debe consignar el número de suministro, completar la información personal solicitada e indicar la categoría que mejor describa el problema. Después de revisar los datos ingresados, podrá remitir el formulario mediante la opción de envío disponible en la plataforma.

¿Cuándo se registra el reclamo y cómo puedes consultar su recepción?

La hora en que se presenta la documentación también es relevante para el registro administrativo. Los escritos remitidos entre las 00:00 y las 23:59 horas quedan registrados con la fecha correspondiente a ese día. Sin embargo, el cómputo de los plazos para la atención comienza el siguiente día hábil, de acuerdo con las condiciones aplicables al procedimiento.

Tras completar el envío, el sistema genera una constancia de recepción que se remite al correo electrónico proporcionado por el usuario. Este comprobante permite acreditar que la solicitud fue presentada, por lo que resulta conveniente conservarlo y revisar la bandeja de entrada, incluida la carpeta de correo no deseado. Guardar los datos del trámite también facilita el seguimiento posterior y la consulta de cualquier comunicación relacionada con el caso.

¿Qué alternativas existen y qué motivos de facturación puedes cuestionar?

Quienes necesiten orientación adicional pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal, a través del número (01) 317-8000, que brinda atención durante las 24 horas. Asimismo, la empresa dispone de puntos de atención presencial en distintas zonas, entre ellas Comas, Breña, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla. Estas opciones pueden resultar útiles para las personas que tienen dificultades para completar una gestión digital o necesitan información sobre el procedimiento.

En cuanto a las controversias comerciales, la empresa contempla distintas categorías para identificar la naturaleza de cada caso. Una de ellas es el reclamo por consumo medido, utilizado cuando el cliente cuestiona la cantidad registrada por el medidor y considera que esta no representa el volumen de agua utilizado. Otra corresponde al consumo promedio, que puede aplicarse cuando existe una discrepancia sobre el cálculo efectuado o sobre el uso de ese método de facturación pese a contar con un medidor instalado. Elegir el motivo adecuado es fundamental para que la solicitud sea evaluada conforme a las características del problema expuesto.