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Resumen

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El logotipo de Starlink en un dispositivo móvil con la bandera ucraniana de fondo y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de una reunión bilateral con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk en la cumbre de la UE en Bruselas el 15 de octubre de 2026. (Foto: NurPhoto vía AFP / NICOLAS TUCAT / AFP).
El logotipo de Starlink en un dispositivo móvil con la bandera ucraniana de fondo y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de una reunión bilateral con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk en la cumbre de la UE en Bruselas el 15 de octubre de 2026. (Foto: NurPhoto vía AFP / NICOLAS TUCAT / AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para reanudar las exportaciones de diésel ruso, las críticas de Volodymyr Zelensky a Washington y las restricciones reportadas en la red satelital de Elon Musk han abierto un nuevo frente de tensión en la guerra de Ucrania. El magnate tecnológico respaldó al mandatario estadounidense y pidió la renuncia del presidente ucraniano, mientras Kiev reanudó sus ataques contra instalaciones energéticas rusas. ¿Está quedando Ucrania más vulnerable frente a Rusia por las decisiones de Trump y Musk?

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