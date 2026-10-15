Tras una pausa de tres días en los ataques contra la infraestructura energética rusa, el jueves Ucrania atacó una refinería en la región rusa de Riazán, situada a unos 200 kilómetros de Moscú.

El ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus sistemas antiaéreos destruyeron cuatro misiles de crucero Flamingo y 69 drones de ala fija durante el ataque.

🇷🇺🔥 VIDEOS: Ataque de Kiev contra una refinería rusa en desafío a Trump Según Moscú, las defensas aéreas derribaron 69 drones y cuatro misiles de crucero Flamingo de largo alcance, pero la caída de restos provocó daños materiales. No se reportaron víctimas. https://t.co/7MQG9rTG8T — RT Última Hora (@RTultimahora) October 15, 2026

Zelensky declaró al diario Financial Times para anunciar que levantaba la prohibición de atacar las refinerías rusas.

La llamada tregua energética surgió tras varios días de presión de Trump sobre Zelensky para que Ucrania detuviera sus ataques contra las refinerías rusas, a los que Washington atribuía parte del encarecimiento del diésel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One el 14 de octubre de 2026 en Bullhead City, Arizona. (ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP). / ALEX WONG

El domingo, Trump anunció de manera sorpresiva que Rusia y Ucrania habían acordado suspender de inmediato los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

Zelensky dijo que no sabía del acuerdo y afirmó que Kiev apoyaría la tregua si Moscú también la respetaba. Mientras que el Kremlin no confirmó que Rusia hubiera aceptado el pacto.

Un día antes, Trump pidió que Ucrania tuviera un nuevo presidente y celebrara elecciones. Criticó a Zelensky por los ataques contra las refinerías rusas y sostuvo que Kiev necesitaba un líder dispuesto a negociar el fin de la guerra.

Trump había anunciado el viernes que conversó con Putin y que decidió suavizar las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú suministre diésel a los mercados globales, con el objetivo de bajar los precios.

Ese mismo día, Zelensky cuestionó públicamente el pacto entre Trump y Putin y lo calificó de injusto y deshonesto.

Foto distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 15 de octubre de 2026 que muestra un supermercado destruido tras el ataque de un dron ruso en la región de Odesa. (AFP). / HANDOUT

El miércoles, Zelensky denunció dificultades con el sistema de comunicaciones satelitales Starlink y con el intercambio de inteligencia, en medio de los ataques rusos contra su país.

También confirmó restricciones de velocidad en terminales vinculados a Starshield, el sistema satelital de uso militar y gubernamental controlado por Washington, que podían dificultar las operaciones de drones ucranianos para interceptar aparatos rusos.

“Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero sinceramente que se trate de un error, quizás de un problema técnico importante. No lo sé, pero pedimos que se restablezca el servicio”, declaró Zelensky al periodista británico Piers Morgan.

“Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro”, dijo Zelensky.

Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX el 12 de junio de 2026. (Foto de Xavier Collin/Image Press Agency / NurPhoto vía AFP). / IMAGE PRESS AGENCY

Elon Musk respondió y afirmó que las restricciones de Starshield dependen del Gobierno Estadounidense y, en última instancia, del presidente Trump.

Un día después, el jueves, el magnate tecnológico fue más allá y pidió la renuncia de Zelensky, en sintonía con el llamado de Trump.

Sin la renuncia de Zelensky “continúa la masacre”, agregó Musk.

Ucrania utiliza Starlink y Starshield para mantener comunicaciones y apoyar sus operaciones militares, pero ambos sistemas tienen funciones distintas. Starlink es un servicio comercial de Internet satelital, mientras que Starshield está orientado a usos gubernamentales y militares, con mayores requisitos de seguridad.

¿Qué ocurrió con Starshield y por qué afecta a Ucrania?

Edificios de departamentos parcialmente destruidos tras un bombardeo ruso sobre una zona residencial en Kramatorsk, región de Donetsk, al este de Ucrania, el 14 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MARIA SENOVILLA).

De acuerdo con un reporte del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Estados Unidos habría aplicado restricciones de velocidad a las terminales conectadas a la red Starshield en Ucrania.

Según dos funcionarios y asesores ucranianos citados por el ISW, el sistema limitó a 160 kilómetros por hora la velocidad de los vehículos aéreos conectados.

Starshield es desarrollado y fabricado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, pero los sistemas e infraestructura son propiedad y están bajo el control del gobierno y el Ejército de Estados Unidos.

La limitación de velocidad de Starshield a 160 km/h hace que la defensa aérea ucraniana pierda eficacia contra los drones rusos más rápidos, como los Geran y otros de ala fija.

El segundo efecto potencialmente grave afecta a la campaña ucraniana de ataques de alcance intermedio, que busca debilitar las líneas de abastecimiento rusas antes de las operaciones terrestres. En este caso, el ISW se refiere principalmente a operaciones contra blancos militares y logísticos situados en el frente de guerra y en territorios ucranianos ocupados.

Las razones detrás de la presión de Trump sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Laughlin/Bullhead en Bullhead City, Arizona, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP). / KENT NISHIMURA

El periodista y analista internacional Carlos Novoa considera que las presiones de Trump sobre Ucrania y su acercamiento a Rusia responden a una reconfiguración de los intereses de Washington, en la que los objetivos de política exterior están cada vez más vinculados con las necesidades políticas y económicas internas de la Casa Blanca. Agrega que esta dinámica podría debilitar la posición de Kiev en la guerra.

“Trump utiliza la política exterior en beneficio de su política interior, de su política doméstica”, señala. “Trump, en su desesperación, tiene dos motivos: uno, el precio del petróleo a nivel internacional, y el otro, las elecciones de medio término en Estados Unidos”, sostiene.

Novoa indica que el temor a un revés electoral puede llevar al presidente a adoptar decisiones que, aunque tengan consecuencias en el escenario internacional, respondan principalmente a sus necesidades domésticas.

El analista destaca que Trump mantiene un tono menos confrontacional con Rusia y China que el que utiliza frente a otros países, una diferencia que, sostiene, refleja el cálculo de Washington sobre dónde concentrar sus esfuerzos y qué relaciones le conviene preservar.

“Aliarse con Rusia significa rechazar a Ucrania”, enfatiza Novoa. Considera que la disposición de Trump a pactar con Putin mientras cuestiona el liderazgo de Zelensky supone un cambio significativo en el trato que Estados Unidos ha mantenido con el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en el 2022.

El juego geopolítico detrás de las restricciones a los satélites

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reacciona durante una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Henry Nicholls / AFP). / HENRY NICHOLLS

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, las restricciones a los sistemas satelitales utilizados por Ucrania deben leerse en el ámbito de un “juego geopolítico” que involucra a Washington, Kiev y Moscú. Coincide en que las limitaciones pueden reducir las capacidades militares ucranianas en un momento en que los drones se han convertido en protagonistas de las operaciones en el campo de batalla.

Gómez de la Torre advierte que la dependencia tecnológica de Ucrania representa una vulnerabilidad estratégica: “Toda dependencia en determinados sectores estratégicos se convierte en una vulnerabilidad. Ese es el gran problema de estos sistemas de defensa. Y lo que pasa ahora se presta a conjeturas geopolíticas”.

Sostiene que las restricciones podrían estar relacionadas con las presiones de Trump sobre Zelensky para poner fin a la guerra, y recuerda las buenas relaciones existentes entre el republicano y Putin.

El analista interpreta esta dinámica desde la lógica del realismo político, en la que los Estados priorizan sus intereses y relaciones de poder.

“Se puede conjeturar que hay indicios que vinculan definitivamente las restricciones satelitales con las presiones de Trump sobre Zelensky, eso está claro, es geopolítica pura y tiene que ver con los últimos ataques que ha realizado Ucrania contra las refinerías rusas, eso es escuela del realismo político puro de las relaciones internacionales, el interés definido en términos de poder”, indica.

“Está claro que la política exterior de Trump es impredecible, da estos giros inesperados, sus cambios de alianzas se dan según las coyunturas”, enfatiza.

Novoa también vincula las restricciones a los sistemas satelitales con la estrategia de presión para que Zelensky acepte las condiciones de Trump para acabar con la guerra.

“Lo están ninguneando, lo están desconociendo, lo están presionando”, afirma Novoa al referirse al trato que recibe Zelensky. “¿Qué es lo que podría originar esto? ¿Qué se podría buscar? Un cambio de liderazgo en Ucrania", anota.

Novoa advierte que una reducción del respaldo militar y de inteligencia que Ucrania recibe de Estados Unidos y otros países de la OTAN podría tener consecuencias directas en su capacidad para resistir los ataques rusos. Refiere que esa asistencia ha contribuido a que la guerra se prolongue mucho más de lo que Moscú habría previsto inicialmente.

“Frenar ese apoyo eso es prácticamente sentenciar a Ucrania a que pierda la guerra, y creo que por ahí va la presión de Estados Unidos”, advierte Novoa.