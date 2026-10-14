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Resumen

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La inteligencia artificial puede ser un riesgo en el futuro. (Foto: pixabay.com)
La inteligencia artificial puede ser un riesgo en el futuro. (Foto: pixabay.com)
Por Agencia AFP

Los agentes de inteligencia artificial (IA) podrían provocar “incidentes graves” de aquí a uno o dos años si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas apropiadas para garantizar su seguridad, advirtió el miércoles, en Dublín, Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind.

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