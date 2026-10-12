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Resumen

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El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha advertido durante años del peligro que podría generar la inteligencia artificial. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha advertido durante años del peligro que podría generar la inteligencia artificial. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Bill Gates expresó el domingo su preocupación ante una posible multiplicación de los ciberataques basados en la inteligencia artificial (IA), más que por el riesgo de que esta tecnología se vuelva “incontrolable”.

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