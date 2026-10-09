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Resumen

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Anthropic ha actualizado la política de uso de Claude para incluir "una prohibición del comportamiento sostenido e innecesariamente abusivo o cruel hacia nuestros modelos". (Foto de Matteo Della Torre / NurPhoto vía AFP)
Anthropic ha actualizado la política de uso de Claude para incluir "una prohibición del comportamiento sostenido e innecesariamente abusivo o cruel hacia nuestros modelos". (Foto de Matteo Della Torre / NurPhoto vía AFP)
/ MATTEO DELLA TORRE
Por Agencia AFP

Anthropic anunció el jueves que prohibirá a los usuarios de su sistema de IA Claude “tratarlo” con crueldad innecesaria, en medio de un creciente debate filosófico sobre si la inteligencia artificial puede ser consciente.

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