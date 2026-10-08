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Resumen

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El gobierno de Donald Trump toma represalias contra gigantes tecnológicos. (Foto: AFP / adobe.com)
El gobierno de Donald Trump toma represalias contra gigantes tecnológicos. (Foto: AFP / adobe.com)
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el jueves que el gigante del software Microsoft fue suspendido de un programa clave de visados como parte de una ofensiva contra el fraude por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

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