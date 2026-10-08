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Resumen

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En 1998 se formó el Grupo de Interés Especial (SIG, por sus siglas en inglés), dedicado a desarrollar este estándar inalámbrico compartido (Bluetooth).
En 1998 se formó el Grupo de Interés Especial (SIG, por sus siglas en inglés), dedicado a desarrollar este estándar inalámbrico compartido (Bluetooth).
Por Grupo GDA

Así como sucede con el WiFi, algunas personas mantienen encendidas ciertas funciones del celular. El Bluetooth es una de ellas. Es probable que su uso ininterrumpido sea especialmente para vincular accesorios inalámbricos, como los audífonos.

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Ya está en las calles y hay uno de fabricación peruana. Destacan su capacidad de ahorro, la reducción del ruido y el cuidado del medioambiente.
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