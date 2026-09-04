El teléfono se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarnos, trabajar, realizar pagos y acceder a información personal, pero también puede convertirse en una puerta de entrada para amenazas digitales al mantener funciones inalámbricas innecesarias. Al salir de casa, una acción sencilla puede disminuir las oportunidades de conexión con redes o dispositivos desconocidos, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, cafeterías, estaciones y centros comerciales. Aunque mantener estas funciones activas no significa que el equipo esté siendo atacado, sí puede facilitar contactos no deseados y conexiones automáticas que podrían representar un riesgo. Descubre qué botón conviene desactivar, por qué hacerlo y qué otras medidas ayudan a proteger tus datos.

¿QUÉ BOTÓN DEBES APAGAR PARA REDUCIR EL RIESGO?

El botón que debes apagar es el del WiFi. Cuando no necesitas conectarte a internet mediante una red inalámbrica, desactivarlo puede evitar que el celular busque o se conecte automáticamente a puntos de acceso desconocidos cercanos.

Algunas redes públicas pueden utilizar nombres similares a los de hoteles, restaurantes o aeropuertos para parecer confiables y atraer usuarios. Entonces, antes de utilizar una conexión pública, conviene comprobar su nombre con el establecimiento y evitar operaciones bancarias, pagos o el envío de archivos sensibles. Una vez terminada la conexión, lo recomendable es apagar el WiFi para impedir nuevos intentos de conexión automática.

Foto referencial: Imagen creada usando Gemini

¿POR QUÉ TAMBIÉN CONVIENE DESACTIVAR EL BLUETOOTH?

El Bluetooth permite utilizar audífonos, relojes, parlantes y otros accesorios, pero mantenerlo encendido sin necesidad aumenta las posibilidades de interactuar con dispositivos próximos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) advierte sobre el ‘bluesnarfing’, una técnica que puede aprovechar vulnerabilidades durante el emparejamiento para intentar obtener archivos, contactos o credenciales almacenadas. Su alcance puede llegar a 15 metros, algo relevante en espacios con mucha gente. Bloqueos, mensajes que no enviaste, conexiones desconocidas o un consumo extraño de batería pueden justificar una revisión, aunque ninguno de estos indicios confirma por sí solo una intrusión, según explica Infobae.

Foto referencial: Imagen creada usando Gemini

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS AYUDAN A PROTEGER EL CELULAR?

Desactivar conexiones inalámbricas innecesarias debe acompañarse de otras precauciones para reducir los riesgos al utilizar el teléfono fuera de casa:

Mantén actualizado el dispositivo: instalar las versiones más recientes del sistema operativo y las aplicaciones permite corregir vulnerabilidades conocidas y reducir posibles puntos débiles.

instalar las versiones más recientes del sistema operativo y las aplicaciones permite corregir vulnerabilidades conocidas y reducir posibles puntos débiles. Revisa los permisos: comprueba qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación, cámara, micrófono, contactos y archivos, y elimina aquellos permisos que no sean necesarios para su funcionamiento.

comprueba qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación, cámara, micrófono, contactos y archivos, y elimina aquellos permisos que no sean necesarios para su funcionamiento. Considera utilizar una VPN: esta herramienta puede cifrar el tráfico entre el teléfono e internet cuando utilizas una red pública. Sin embargo, funciona como complemento y no reemplaza la necesidad de verificar las redes, sitios y servicios a los que entregas información, además de que no evita páginas fraudulentas, programas maliciosos o contraseñas que ya fueron comprometidas.

¿QUÉ HACER SI DETECTAS ACTIVIDAD SOSPECHOSA?

Si notas comportamientos extraños en el teléfono o movimientos que no reconoces en tus cuentas, puedes seguir estas medidas:

Desconecta las conexiones inalámbricas: corta el WiFi y el Bluetooth para limitar posibles comunicaciones con redes o dispositivos desconocidos.

corta el WiFi y el Bluetooth para limitar posibles comunicaciones con redes o dispositivos desconocidos. Cambia tus contraseñas: hazlo desde un equipo seguro y comienza por servicios importantes como las cuentas bancarias, el correo electrónico y las redes sociales.

hazlo desde un equipo seguro y comienza por servicios importantes como las cuentas bancarias, el correo electrónico y las redes sociales. Contacta a tu entidad financiera: si encuentras compras, transferencias o cualquier otro movimiento que no autorizaste, comunícate inmediatamente con el banco o institución correspondiente.

si encuentras compras, transferencias o cualquier otro movimiento que no autorizaste, comunícate inmediatamente con el banco o institución correspondiente. Conserva los registros: guarda capturas, notificaciones, movimientos y cualquier otra evidencia relacionada con la actividad sospechosa, ya que puede ser útil para investigar lo ocurrido.

Estas acciones no hacen que el teléfono sea completamente invulnerable, pero permiten reducir conexiones innecesarias y limitar algunas oportunidades de ataque.

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