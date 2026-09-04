Un simple botón podría exponer tus datos del celular: apágalo así antes de salir a la calle | Foto: Pexels
Un simple botón podría exponer tus datos del celular: apágalo así antes de salir a la calle | Foto: Pexels
Por José Templo

El teléfono se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarnos, trabajar, realizar pagos y acceder a información personal, pero también puede convertirse en una puerta de entrada para amenazas digitales al mantener funciones inalámbricas innecesarias. Al salir de casa, una acción sencilla puede disminuir las oportunidades de conexión con redes o dispositivos desconocidos, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, cafeterías, estaciones y centros comerciales. Aunque mantener estas funciones activas no significa que el equipo esté siendo atacado, sí puede facilitar contactos no deseados y conexiones automáticas que podrían representar un riesgo. Descubre qué botón conviene desactivar, por qué hacerlo y qué otras medidas ayudan a proteger tus datos.

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