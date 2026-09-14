Premios Emmy 2026: sigue en vivo los detalles de la gala
10:39
- También figuran Odessa A’zion, Cheryl Ladd, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Amy Poehler, Florence Pugh, Rachel Sennott, Jaclyn Smith y Zendaya.
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- Entre otras celebridades que presentarán los premios destacan David Boreanaz, Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Sally Field, Sarah Michelle Gellar, Jon Hamm, David Harbour, Marcello Hernández, Kate Jackson y Peter Krause.
10:02
- Los nominados a la edición 78 de los Emmy fueron anunciados por la Academia de la Televisió n el pasado 8 de julio. Estos premios reconocen a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
10:00
- En el horario de Lima (Perú), la gala comenzará a las 7 p.m., mientras que en California iniciará a las 5 p.m.
09:56
- La esperada gala, en la que se premia a los mejores talentos de la industria de la televisión, tendrá como sede el Peacock Theater de Los Ángeles, California , en Estados Unidos.
09:55
- La edición número 78 de los premios Emmy se realizará este lunes 14 de septiembre de 2026. Sigue en esta nota de El Comercio la previa y el minuto a minuto de la esperada ceremonia.
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