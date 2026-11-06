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Netflix anunció que está preparando una precuela de "Stranger Things" cuyo estreno está previsto para 2028. (Foto: Captura de video de Instagram / @netflix)
Netflix anunció que está preparando una precuela de "Stranger Things" cuyo estreno está previsto para 2028. (Foto: Captura de video de Instagram / @netflix)
Por Agencia EFE

La plataforma de ‘streaming’ Netflix anunció este viernes que está preparando una precuela del fenómeno televisivo “Stranger Things” cuyo estreno está previsto para 2028.

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