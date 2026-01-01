Si bien “Stranger Things” terminó con su temporada 5, los fans seguiremos visitando el universo de la serie de Netflix gracias a un spin-off live-action con otros personajes, en otra década y en un lugar diferente a Hawkins. Es decir, tendremos un nuevo punto de partida que compartirá algunos puntos en común con la producción original. Y es que, mientras nos despedimos de Eleven y compañía, los hermanos Duffer ya preparan este interesante proyecto. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que Matt y Ross Duffer, los creadores de “Stranger Things”, prefirieron diseñar esta serie derivada antes que seguir sumando capítulos a la vida de los chicos de Hawkins.

Así, la idea es mantener lo que funcionó (como la mezcla de terror, aventuras y suspenso), pero con una nueva trama que pueda sostenerse por sí sola.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things 5”:

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL SPIN-OFF DE “STRANGER THINGS”?

Por ahora no hay ni un título oficial ni una fecha de estreno para este spin-off, pero parece que sí hay una hoja de ruta clara: ser más una historia hermana que una prolongación de la serie principal.

O sea, se espera que la producción tenga la rareza cotidiana, el terror sobrenatural, la mirada de personajes jóvenes y la nostalgia que tanto caracteriza a este universo.

Sin embargo, no se esperan cameos ni la presencia recurrente del elenco original. En realidad, se busca un relato que funcione por sí mismo (incluso para espectadores que lleguen a él sin haber visto “Stranger Things”).

EL CAMBIO DE CONTEXTO RESPECTO A “STRANGER THINGS”

Ya se ha adelantado que el spin-off se desarrolla en otra década, otra localización y tendrá un nuevo reparto.

Por lo tanto, si “Stranger Things” traía consigo muchísimas referencias al cine y la cultura pop de los 80’s, ahora podremos ser testigos de todo un nuevo repertorio de guiños a otra época de la historia.

Cambiar de ciudad, por su parte, nos permitirá conocer un lugar distinto... con sus propias cicatrices y secretos.

FINN WOLFHARD Y LO QUE DIJO SOBRE EL SPIN-OFF DE “STRANGER THINGS”

En declaraciones concedidas a Variety, Ross Duffer reveló que el actor Finn Wolfhard fue el único del elenco original que adivinó correctamente el concepto del spin-off.

“Nadie, ni Netflix, ni ninguno de los productores, ni ninguno de los directores, ni ninguno de los actores, nadie más ha descubierto cuál es el spin-off. Finn lo descubrió, lo cual es bastante notable”, aseguró Ross.

“[Es] como ‘Twin Peaks’ de David Lynch. Una especie de antología con diferentes tonos, pero con un universo similar o el mismo universo. Creo que está ambientada en diferentes lugares y todo está relacionado a través de esta mitología del Upside Down. Ni siquiera hables de Hawkins. No mencionen a nuestros personajes (...) Creo que la forma más genial, la forma en que yo lo haría, es que haya laboratorios por todas partes. Si había uno en Hawkins, hay otro en Rusia. ¿Dónde más podrían estar?“, puntualizó Wolfhard.

Sea como sea, entre la escritura de guiones, el casting, el rodaje y la posproducción, es razonable esperar algunos años de trabajo antes de ver este proyecto en pantalla. Pero el mensaje de fondo es evidente: Hawkins se despide, su universo no.

Sadie Sink asume el rol de Max Mayfield desde la temporada 2 de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

