Aunque la exitosa serie “Stranger Things” de Netflix transcurre en la ficticia Hawkins, Indiana, la producción eligió un pueblo estadounidense como sede principal gracias a sus beneficios fiscales para la industria cinematográfica y su variedad de locaciones. Por si fuera poco, la cuarta temporada expandió el rodaje, siguiendo la trama que alejaba a los personajes de su pueblo natal. Así, ¿te gustaría conocer todos los lugares reales que le dieron vida al universo de los hermanos Duffer? Entonces, esta nota es para ti.

Tal como precisa People, Jackson, Georgia se convirtió en el centro de Hawkins, albergando locaciones como la biblioteca de Hawkins, la Melvald’s General Store y el cine Hawk Theater.

Y, tal como te puedes imaginar, la comunidad abrazó su fama televisiva: actualmente se ofrecen recorridos guiados que le permiten a los fans visitar los mismos lugares que sus personajes favoritos.

LAS LOCACIONES REALES DE “STRANGER THINGS”

1. Las casas de los protagonistas

Las casas principales de los protagonistas se filmaron en East Point, un suburbio al suroeste de Atlanta.

Así, la icónica residencia de los Wheeler está en el 2530 Piney Wood Lane, mientras que la de los Sinclair y la de los Henderson se encuentran en el mismo callejón arbolado.

Y la casa de los Byers, ubicada en 149 Coastline Road en Fayetteville, se volvió mucho más famosa al convertirse en un Airbnb temático con las luces navideñas de Joyce.

2. La mansión Creel

La mansión Creel, el aterrador hogar de Vecna en la cuarta temporada, es una obra victoriana de 1882 ubicada en el 906 E 2nd Ave SW en Rome, Georgia.

Cabe resaltar que es conocida localmente como Claremont House, y operó como ‘bed and breakfast’ hasta el 2019... antes de convertirse en una propiedad privada.

3. El laboratorio

El Laboratorio Nacional de Hawkins se filmó en el antiguo Georgia Mental Health Institute en el campus Briarcliff de la Universidad Emory.

Este edificio de cinco pisos operó como institución psiquiátrica hasta que Emory compró la propiedad en 1998.

Hoy en día, está programado para la demolición y será convertido en un centro residencial para adultos mayores.

4. El colegio

Las escenas de la vida escolar de nuestros protagonistas se filmaron en el Patrick Henry High School en Stockbridge, Georgia.

Este es un plantel que cerró en el 2015 tras convertirse en un espacio de alquiler para la industria cinematográfica.

Sin embargo, eventualmente, el edificio fue completamente demolido en el 2024 para ser la sede de una escuela STEM.

5. El centro comercial

Por otro lado, el Starcourt Mall de la tercera temporada se filmó en el Gwinnett Place Mall en Duluth, Georgia.

6. Las escenas de California

La cuarta entrega de la serie expandió las locaciones: Albuquerque, Nuevo México, albergó las escenas de Lenora Hills, California, en el Albuquerque Studios (establecimiento que Netflix compró en 2018).

7. La prisión rusa

Las escenas en la prisión rusa de Kamchatka se filmaron en la prisión Lukiškės en Vilnius, Lituania, un centro de detención con una historia oscura que apenas cesó operaciones en el 2019.

8. Las locaciones de la temporada 5

Finalmente, para la quinta temporada, se introdujeron nuevas locaciones: como la residencia Turnbow en Stone Mountain y la Universidad Oglethorpe en Brookhaven, donde Dustin asiste a la universidad.

Así se ve el exterior de la residencia Turnbow en "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

