La última entrega de “Stranger Things” ha sido una de las producciones más esperadas del año. Y es que Netflix parece haber apostado todas sus fichas por un desenlace que promete ser histórico. Sin embargo, más allá de las expectativas de los fans, hay información muy reveladora que debes saber acerca de la conclusión de la serie. Por eso, aquí te presento los 5 datos curiosos más impactantes sobre su temporada final. ¡Presta atención!

Vale precisar que la quinta entrega de la ficción nos traslada al otoño de 1987, cuando Hawkins continúa afectada por la aparición de los portales, y todos los protagonistas se centran en una meta: localizar a Vecna y derrotarlo.

Así, la confrontación definitiva está por comenzar... con el grupo enfrentándose a una amenaza mucho más fuerte y mortal que cualquier otra vivida.

Lo cierto es que, para acabar con esta pesadilla, tendrán que unirse y luchar juntos. ¡Una última vez!

5 CURIOSIDADES SOBRE “STRANGER THINGS 5”

1. Ocho episodios y un final de dos horas

Debes saber que la temporada final consta de ocho episodios, con el capítulo final durando “alrededor de dos horas”, tal como le revelaron los hermanos Duffer a Variety.

Esto convierte al episodio titulado “The Rightside Up”—prácticamente—en una película independiente.

Cabe resaltar que el Volumen 1 completo tiene una duración total de casi 4 horas y media.​

2. La temporada revela qué es realmente el Upside Down

Después de cinco temporadas cargadas de misterio, finalmente sabremos la verdad.

Y es que, en declaraciones para Entertainment Weekly, Matt Duffer lo confirmó: “Creo que las dos preguntas más importantes que no respondimos realmente en la temporada 1 y que sí respondemos en esta temporada son ‘¿qué es realmente el Mundo del Revés?’ y ‘¿por qué se llevaron a Will?’“.

3. La muerte más violenta de toda la serie

Matt Duffer también le dijo a The Times: “Yo diría que la temporada 5 no es tan violenta como la temporada 4, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”.

Hasta el momento, la identidad del personaje que sufre este destino permanece en secreto, aunque algunos fans especulan que podría ser el querido Steve Harrington.​

4. Vecna está inspirado en Terminator y Darth Vader

Los creadores de la serie le contaron a Entertainment Weekly que buscaron hacer a Vecna imbatible e invencible, tal como los villanos de las dos primeras películas de “Terminator”.

Además, Ross Duffer mencionó otra referencia cinematográfica para este personaje: la dramática llegada de Darth Vader en “Rogue One: A Star Wars Story” (2016).

5. Cada actor terminó el rodaje con su última escena

Probablemente, el detalle más emotivo del rodaje de “Stranger Things 5” es que los hermanos Duffer se aseguraron de que el último día de cada actor en el set fuera—realmente—su última escena en la serie.

Ellos le explicaron a Variety que, pesar de las restricciones de tiempo y programación, lograron organizar todo para que cada despedida fuera auténtica.​

Natalia Dyer como Nancy Wheeler y Charlie Heaton como Jonathan Byers en una escena de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

