¡El universo de Hawkins se expande! Si bien la exitosa producción "Stranger Things" llega a su fin con su esperadísima temporada 5, Netflix ha revelado sus intenciones de continuar explorando varios elementos de la franquicia. Así, “Stranger Things: Relatos del 85” (en su idioma original: “Stranger Things: Tales From ’85″) es la serie animada con la que la plataforma buscará seguir conquistando a los fans de la historia. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata? Pues, averígualo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la quinta entrega de “Stranger Things” tiene un lanzamiento programado de tres partes, con los que se establece el desenlace definitivo de la inolvidable ficción creada por los hermanos Duffer.

Volumen 1: jueves 27 de noviembre del 2025.

jueves 27 de noviembre del 2025. Volumen 2: jueves 25 de diciembre del 2025.

jueves 25 de diciembre del 2025. El episodio final: miércoles 31 de diciembre del 2025.

Antes de continuar, mira los primeros minutos de la temporada 5 de la serie de Netflix:

¿DE QUÉ TRATA “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

“Stranger Things: Relatos del 85” nos traslada de regreso a Hawkins, en el crudo invierno de 1985 (justo entre las temporadas 2 y 3 de la producción original).

Resulta que después de cerrar el portal al Mundo del Revés (Upside Down) y vencer temporalmente al Azotamentes (Mind Flayer), Eleven y sus amigos intentan retomar una vida normal.

No obstante, la calma en el pueblo nunca dura demasiado, por lo que nuestros protagonistas deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza Hawkins.

Así, todo parece indicar que la serie buscará explorar territorios imposibles de alcanzar en la versión de imagen real... aprovechando todo el potencial creativo que ofrece la animación.

MIRA EL ADELANTO DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

En contraste con el show televisivo original, “Stranger Things: Relatos del 85” cuenta con un elenco completamente nuevo de actores de voz. Ellos son:

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven

como Eleven Jolie Hoang-Rappaport como Max

como Max Luca Diaz como Mike

como Mike EJ (Elisha) Williams como Lucas

como Lucas Braxton Quinney como Dustin

como Dustin Ben Plessala como Will

como Will Brett Gipson como Hopper

El reparto adicional incluye a intérpretes como Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips en roles todavía no revelados.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

“Stranger Things: Relatos del 85” llegará a Netflix en el 2026. Sin embargo, aún no se ha confirmado una fecha específica de lanzamiento.

Y si bien se especula que podría estrenarse a principios de año, la plataforma de streaming ha decidido—al menos hasta el momento—mantener en secreto esa información.

La serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" promete capturar la magia de Hawkins de una nueva forma (Foto: Netflix)

