“Stranger Things” puede verse como aquella mezcla entre nostalgia ochentera, ciencia ficción y aventura adolescente que, seguramente, te atrapó, al igual que millones en todo el mundo. Ya pasaron casi nueve años desde que estrenó su primera temporada en Netflix y ahora la historia de Eleven, Mike, Dustin, Lucas y compañía está por llegar a su fin, pero ya no solo en streaming, pues también de una forma que muy pocos esperaban: en el cine. ¿Sorprendido?

La plataforma de streaming más famosa del mundo quiere despedir a una de sus series más icónicas —y por mucho— con una experiencia de pantalla grande. Porque, después de tantas temporadas acompañando a los chicos de Hawkins y cosechando muchos éxitos, nos están dando un cierre a la altura, por todo lo grande. Y esta vez, no será solo desde el sofá.

Los hermanos Duffer han confirmado que el capítulo final de la Temporada 5 de "Stranger Things" va a durar dos horas. (Foto: Netflix)

EL GRAN FINAL DE “STRANGER THINGS” LLEGARÁ A LOS CINES

Netflix confirmó que el episodio final de “Stranger Things” se estrenará en más de 350 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. Anótalo bien: la cita será el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico), coincidiendo con el estreno del final en streaming. La proyección se mantendrá hasta el 1 de enero de 2026, justo para despedir el año con una buena dosis de nostalgia.

Según informaron los creadores, Matt y Ross Duffer, este ha sido un sueño largamente planeado. En su comunicado oficial, los hermanos comentaron: “Estamos más que emocionados de que los fans puedan experimentar el episodio final en cines. Verlo con un sonido increíble, una imagen enorme y una sala llena de seguidores es la forma perfecta de celebrar el final de esta aventura”.

”STRANGER THINGS” MARCA UN PRECEDENTE Y QUE PODRÍA CAMBIAR EL FUTURO DE NETFLIX

Esta decisión marca un momento histórico para Netflix. No es común que la plataforma lleve uno de sus contenidos exclusivos al cine, pero tratándose de “Stranger Things” era difícil imaginar un adiós más épico. Durante años, la serie ha sido uno de los mayores fenómenos globales del servicio, con millones de espectadores en cada temporada y una comunidad de fans enorme en todo el mundo.

De hecho, la idea de una proyección teatral no fue sencilla. Hace solo unas semanas, Bela Bajaria, directora creativa de Netflix, había descartado esa posibilidad en declaraciones a Variety, asegurando que “la serie no ha sufrido por falta de conversación o comunidad”. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron luego a TVLine que el acuerdo para llevar el final a los cines ya estaba en marcha desde hacía tiempo.

¿Será que, desde ahora, los finales más épicos de la serie de Netflix serán llevados a la pantalla grande? Nadie nos ha dicho que sí, oficialmente, pero, ¿por qué no?

En el tráiler oficial de "Stranger Things 5" se nos confirma que la temporada final estará dividida en tres partes. (Foto: Netflix) / Netflix

ASÍ SERÁ LA ÚLTIMA TEMPORADA

El final de “Stranger Things” se dividirá en tres partes. El Volumen 1, con cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre de 2025. Luego llegará el Volumen 2, con tres episodios, el 25 de diciembre, justo en Navidad. Y finalmente, el gran desenlace, que se podrá ver tanto en Netflix como en cines una semana después, el 31 de diciembre.

Cada parte promete cerrar los arcos de sus protagonistas y resolver los misterios que quedaron pendientes desde la cuarta temporada, cuando el “Upside Down” comenzó a expandirse de forma irreversible. Los Duffer han adelantado que será una temporada más oscura, más emotiva y más humana que las anteriores.

