¿Qué pasó con el portal que abrió Vecna? ¿Cuál es el verdadero origen de los poderes de Henry/Vecna? ¿Por qué el Mundo del Revés se detuvo en el tiempo? ¿Qué pasará con Max? ¿Quién morirá en la temporada final? Son algunas de las preguntas que se responderán en la, tan esperada, quinta temporada de “Stranger Things”. Pero ¿cuántos episodios tiene la última entrega de la exitosa serie de Netflix creada por los hermanos Duffer, Matt y Ross?

Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos regresan para una última aventura épica en Hawkins, que está en cuarentena militar por órdenes del gobierno. Deben prepararse para enfrentar a Vecna (Jamie Campbell Bower), ​​quien no aparece por ningún lado. ¿Qué está planeando? Mientras Once entrena a para vencerlo, también se esconde del gobierno.

Los hermanos Duffer adelantaron que en la quinta temporada de “Stranger Things” no habrá preludio a la acción y nos sumergimos directamente en el caos. “Normalmente, presentamos su vida normal y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural”, declaró Ross a Tudum. “Pero en este caso, la temporada se acelera desde el principio”.

“Ya nada es normal en Hawkins... su movimiento está restringido y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo son activos, sino que su vida cotidiana y normal es todo lo contrario”, agregó Matt.

Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) abraza a Steve Harrington (Joe Keery) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

La quinta y última temporada de “Stranger Things” cuenta con un total de ocho episodios, los cuales se dividen en tres partes. Los cuatro primeros llegarán el miércoles 27 de noviembre de 2025. Los siguientes tres capítulos, la noche de Navidad. Y el episodio final en la víspera de Año Nuevo.

Temporada 5 Volumen 1 (4 episodios): 27 de noviembre de 2025

Temporada 5 Volumen 2 (1 episodios): 25 de diciembre de 2025

Temporada 5 Volumen 3 (1 episodio): 31 de diciembre de 2025

¿CUÁNTOS DURARÁN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS”?

La mayoría de los capítulos de la quinta temporada de “Stranger Things” tienen una duración de más de una hora. No obstante, se espera que el episodio final supere las dos horas, ya que el último episodio de la anterior entrega dura 142 minutos.

Chapter One: The Crawl: 1 hora y 8 minutos (68 minutos)

Chapter Two: The Vanishing of...: 54 minutos

Chapter Three: The Turnbow Trap: 1 hora y 6 minutos (66 minutos)

Chapter Four: Sorcerer: 1 hora y 23 minutos (83 minutos)

Chapter Five: Shock Jock: por confirmar

Chapter Six: Escape from Camazotz

Chapter Seven: The Bridge

Chapter Eight: The Rightside Up

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la quinta y última temporada de “Stranger Things” se ambienta en otoño de 1987. “Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane Hopper

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray Bauman

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower como Vecna / Henry Creel / One

Cara Buono como Karen Wheeler

Amybeth McNulty como Vicky Dunne

Nell Fisher como Holly Wheeler

Jake Connelly como Derek Turnbow

Alex Breaux como Lt. Robert Akers

Linda Hamilton como la Dra. Kay

Joe Chrest como Ted Wheeler

Sherman Augustus as Lt. Colonel Jack Sullivan

Clayton Royal Johnson as Andy

Hunter Romanillos as Chance

Calista Craig

Linda Hamilton asume el rol de la Dra. Kay en la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

