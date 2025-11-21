CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de 2011 de Denis Johnson, “Sueños de trenes” (“Train Dreams” en su idioma original) es una película dramática de Netflix que narra la conmovedora historia de Robert Grainier (Joel Edgerton), un leñador y trabajador del ferrocarril cuya vida transcurre en una época de cambios sin precedentes en los Estados Unidos de principios del siglo XX. ¿Cuáles son los eventos que marcan la vida del protagonista de la cinta dirigida por Clint Bentley a partir del guion del propio Bentley y de Greg Kwedar.

La película que recibió elogios de la crítica y nominaciones a Mejor Película y Mejor Guion Adaptado en los Premios Gotham de Cine de 2025 cuenta con un narrador (Will Patton), quien menciona que Robert Grainier quedó huérfano desde pequeño y no tiene recuerdos de sus padres. De hecho, unos de sus primeros recuerdos es la deportación en masa de familias chinas de su pueblo al norte del país. Esas imágenes se le quedaron grabadas por lo casual que parecía la violencia.

Nada le interesaba lo suficiente al protagonista de “Sueños de trenes” hasta que conoció a Gladys Olding (Felicity Jones). Aunque estaba acostumbrado a la soledad desde pequeño, tras conocer a esa peculiar mujer finalmente se da cuenta que su vida tiene sentido. Poco a poco construyen una relación fuerte y establecen los cimientos para una familia.

Robert Grainier (Joel Edgerton) debe estar alejado de su esposa Gladys (Felicity Jones) y su bebé Katie debido a su trabajo en la película "Sueños de trenes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SUEÑOS DE TRENES”?

No obstante, el trabajo obliga a Robert a pasar largos periodos alejados de su esposa e hija Katie. Mientras se dedica a la tala de árboles y la construcción de vías férreas, su familia siempre está en el pensamiento de Grainier. Sin embargo, se negaba a que lo acompañaran a pesar de la insistencia de su esposa para evitar la separación.

Durante su tiempo talando árboles y realizando otras actividades, Robert presenció muchas injusticias y momentos que lo hicieron reflexionar sobre la muerte. Uno de los más importantes es el fallecimiento de su amigo Arn Peeples (William H. Macy). Luego de esa triste despedida, no podía dejar de pensar en que él podría tener el mismo destino.

Al volver a casa, descubrió que la tragedia llegó a su familia, pero de otra manera. Perdió a su esposa e hija en un terrible incendio. En ese momento, la vida de Robert se detiene, no tiene nada por lo que seguir luchando y solo observa como la naturaleza se regenera a su alrededor. No puede evitar sentirse culpable por no estar con su familia cuando más lo necesitaban.

Eventualmente, el protagonista de “Train Dreams” aprende a desenvolverse en un mundo sin su esposa e hija, pero mantiene la esperanza de que algún día regresen. Una parte de él sabe que eso es imposible, pero se aferra a esa idea. De hecho, esa es la única razón por la que reconstruye su cabaña.

Robert Grainier (Joel Edgerton) debe aprender a vivir sin su esposa y su bebé en la película dramática "Sueños de trenes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SUEÑOS DE TRENES”?

¿Qué pasó con Robert y Claire?

Cuando Grainier conoce a Claire Thompson (Kerry Condon), una trotamundos que también perdió a su familia, comprende que existe otra forma de afrontar esa experiencia dolorosa. Aunque ella escogió otro camino, no juzga a Robert por ser un ermitaño. Aunque el primer pensamiento del espectador podría ser un nuevo romance para ambos, su relación se centra únicamente en la comprensión de la soledad.

Edgerton mencionó a Tudum que le encantó que la relación entre Robert y Claire no siguiera ningún cliché narrativo. “Lo hermoso de la historia es que lo típico que el público podría sentir sobre la relación de Robert con Claire es la posibilidad de un nuevo romance. Y me encanta que, si bien eso puede ocurrírsele al público, que sienta que Robert busca algo que reemplace a Gladys, creo que lo más admirable es que no piensa en reemplazarla”.

¿La niña que Robert salva es real?

Una noche, Robert auxilia a una niña herida. Aunque sabe que es imposible, decide creer que se trata de su hija Katie. Pero al día siguiente, no queda rastro de la niña. ¿Lo imaginó? ¿Realmente se trataba de una niña? Grainier no dejó de buscarla, pero nunca la volvió a ver.

“No está del todo claro si es lo que realmente sucede o si solo ocurre en su mente”, explicó Bentley, “pero es su manera de procesar su duelo, esta especie de extraño reencuentro con su hija, o con esta niña que puede o no ser su hija. Fue una escena crucial para la película. Es crucial para el libro. Fue una escena muy delicada de lograr porque es la forma en que Grainier procesa su duelo. Siempre fue un ejercicio de equilibrio entre intentar encontrar la belleza y la dulzura del reencuentro que está teniendo, ya sea que lo esté teniendo en su mente o que esté sucediendo realmente, y equilibrar esa dulzura con la tragedia y el horror de lo que está viviendo… Y si es real o no, realmente no lo sé, pero no creo que importe, porque eso es lo importante para él en ese momento”.

“Sueños de trenes” termina con Robert sobrevolando la tierra en un avión mientras el narrador señala que solo en ese momento Grainier se sintió conectado con el todo. También menciona que Robert murió dormido en noviembre de 1968.

Robert Grainier (Joel Edgerton) ayuda a una peculiar niña que confunde con Katie cerca del final de la película "Sueños de trenes". Pero ¿fue real? (Foto: Netflix)

